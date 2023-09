Si avvicina l’evento sportivo più atteso dell’anno per gli atleti under 14 in Italia, il Trofeo CONI 2023, che si terrà nella splendida regione della Basilicata, precisamente sulla Costa Jonica, dal 21 al 24 settembre. Questo prestigioso torneo vedrà la partecipazione di ben 35 Federazioni Sportive Nazionali, 7 Discipline Sportive Associate e accoglierà oltre 4.400 atleti e tecnici provenienti da tutto il Bel Paese.

Tra i giovani talenti pronti a sfidarsi nel campo della lotta maschile, spicca la figura di Pietro Franco, nato nel 2010, e atleta di lotta libera dell’ASD Accademia KRT Crotone. Il team crotonese sarà guidato dal Maestro Maurizio Tripaldi, affiancato dal preparatissimo tecnico Giampiero Monterosso.

Il Trofeo CONI è noto per il suo grande successo nelle edizioni passate, e anche quest’anno il Comitato Olimpico Nazionale intende rinnovare l’invito a tutti gli atleti, allenatori, e appassionati dello sport a contribuire a rendere questa manifestazione unica ed indimenticabile.

L’ASD Accademia KRT Crotone, una storica scuola di lotta in Calabria, è particolarmente orgogliosa di avere Pietro Franco tra le sue fila. Il giovane atleta, con una dedizione e una passione straordinarie, ha dimostrato di essere pronto a mettersi alla prova in una competizione di tale prestigio. Il suo impegno costante e la sua determinazione sono un esempio per tutti gli altri giovani atleti che ambiscono a raggiungere l’eccellenza nello sport.







Il Trofeo CONI rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un’opportunità unica per gli atleti di crescere, imparare e condividere esperienze con coetanei provenienti da ogni angolo d’Italia. È un’occasione per mettere alla prova le proprie capacità, stringere nuove amicizie e imparare dai migliori.

Il team della ASD Accademia KRT Crotone augura a Pietro Franco e a tutti i partecipanti al Trofeo CONI 2023 un grande in bocca al lupo. Siamo certi che questi giovani talenti daranno il massimo in ogni incontro, dimostrando il valore dello sport come strumento di crescita personale e di aggregazione sociale.

La lotta olimpica è uno sport che richiede dedizione, forza e agilità, ma soprattutto un grande spirito di squadra. Pietro Franco e i suoi compagni di squadra sono pronti a rappresentare con onore la Calabria e a dare il massimo per portare a casa risultati straordinari.

Non ci resta che attendere con trepidazione l’inizio del Trofeo CONI 2023 e seguire da vicino le gesta di Pietro Franco e di tutti gli atleti italiani che si daranno battaglia sul tatami. Sarà una settimana di sport, emozioni e spirito competitivo, e siamo certi che lascerà un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che vi parteciperanno. Forza Pietro, forza Calabria, forza Italia!