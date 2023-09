L’I.I.S. “Pertini-Santoni” ospita l’Infoday Erasmus+ nella professionalità dei docenti e nell’internazionalizzazione delle scuole.

L’I.I.S. “Pertini-Santoni” ha iniziato l’anno scolastico all’insegna della modernizzazione e internazionalizzazione, avendo avuto l’onore di ospitare in data odierna l’Infoday Erasmus+ nell’ambito del Piano Regionale Calabria- Erasmus eTwinning 2022-2023, con la partecipazione della Referente Pedagogica USR Calabria Dott.ssa Nadia Crescente e delle due Ambasciatrici Regionali Erasmus+ Proff. Ornella Pegoraro e Savina Moniaci.

L’evento, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle scuole di ogni ordine e grado delle provincia di Crotone, ha avuto l’obiettivo di favorire l’accesso al programma Erasmus+ delle scuole partecipanti, in vista delle prossime scadenze per la presentazione delle candidature di accreditamento e cooperazione.

Gli interventi sono stati i seguenti:

Accreditamento Settore Istruzione Scolastica, a cura dell’Ambasciatrice Erasmus+ Ornella Pegoraro;

KA220-Partenariati di cooperazione/KA210-Partenariati su piccola scala, a cura dell’Ambasciatrice Savina Moniaci

Opportunità piattaforma ESEP/eTwinning

Entrambe le Ambasciatrici hanno presentato il Programma Erasmus+, i cui pilastri sono inclusione sociale, educazione digitale, sostenibilità ambientale, cittadinanza attive e partecipazione alla vita democratica. E’ stato evidenziato come il Programma Erasmus+ miri alla creazione dello spazio europeo dell’istruzione, attraverso la cooperazione internazionale, migliorando la qualità dei sistemi educativi degli Stati Membri e offrendo sia agli studenti ed a tutto il personale scolastico la possibilità di apprendere e lavorare fuori dai confini nazionali.

E’ stato sottolineato come la partecipazione al Programma Erasmus+ renda le scuole più attrattive, più innovative e più internazionalizzate, attraverso l’aumento delle competenze e dell’aspetto motivazionale del personale e degli studenti, soprattutto quelli con minori opportunità, favorendone l’inclusione.

Nello specifico, la prof.ssa Ornella Pegoraro ha evidenziato come l’Accreditamento Erasmus+, la cui candidatura è in scadenza il 19/10/2023, rappresenti un accesso semplificato alle opportunità di finanziamento dell‘Azione Chiave 1 nell’ambito del Programma Erasmus+ (2021-2027)​ per poter effettuare mobilità per l’apprendimento all’estero del proprio staff e dei propri alunni.







ADVERTISEMENT

Molteplici le opportunità all’estero per le scuole: attività di osservazione/job shadowing e di insegnamento, corsi strutturati, mobilità di gruppo e individuali per gli alunni (sia di breve che di lungo termine), invitare esperti, ospitare insegnanti ed educatori in formazione, visite preparatorie.

Dopo il coffee break, la prof.ssa Savina Moniaci ha illustrato i Partenariati KA210, volti a favorire la partecipazione di newcomers e di organizzazioni con limitata capacità operativa​ allo scopo di Scambiare pratiche e apprendere tra pari per sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l’attuazione di metodi educativi. L’ambasciatrice soveratese ha, poi, introdotto l’Azione Ka220 evidenziandone gli aspetti più salienti quali la trasferibilità di prodotti tangibili ed innovativi.

Sono state, quindi, illustrate le modalità di accesso alla piattaforma eTwinning, ora confluita in ESEP, le cui funzionalità ben si configurano all’interno di un processo sinergico attraverso il quale le attività delle varie azioni del Programma Erasmus+ si traducono in un processo di collaborazione efficiente.

Significative le testimonianze di alcuni membri dello staff su alcune mobilità Erasmus+, realizzate sia dall’I.I.S. “Pertini-Santoni” che da altre scuole della provincia di Crotone, che hanno sottolineato come tali esperienze abbiano inciso positivamente sulla loro carriera professionale, avendo avuto modo di migliorare le loro competenze linguistiche, interculturali e professionali.

E’ veramente il caso di dire che il Programma ERASMUS+ è capace di “Cambiare la vita e aprire la mente”! Changing lives, opening minds!

Prof.ssa Ornella Pegoraro

Docente I.I.S. “Pertini-Santoni”