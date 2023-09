Un forte messaggio di allerta è stato emesso dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, riguardante il territorio comunale di diversi comuni, in vista delle previsioni meteorologiche avverse per Martedì 26 settembre 2023.

Cosa prevede l’allerta?

L’allerta meteorologica di livello arancione è stata emessa in seguito alle previsioni di precipitazioni intense e a condizioni meteo generalmente avverse, che potrebbero colpire la regione in quella data. L’allerta ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità locali sull’importanza di prendere misure precauzionali per garantire la sicurezza pubblica e privata.

Livello di attenzione elevato

La Protezione Civile raccomanda un alto livello di attenzione per tutelare la sicurezza delle persone e dei beni durante l’intera giornata di Martedì 26 settembre 2023. Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero assumere rilevante entità e costituire un pericolo per l’incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio.







Chiusura precauzionale delle scuole

I Sindaci dei Comuni di Crotone, Cirò, Melissa, Strongoli e altri comuni dell’entroterra hanno preso la decisione precauzionale di chiudere le scuole di ogni ordine e grado presenti nei loro Comuni per la giornata di Martedì 26 settembre 2023, salvo proroga. Questa misura mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, evitando potenziali situazioni pericolose legate alle condizioni meteorologiche avverse.

Massima prudenza sulle strade

La Protezione Civile consiglia la massima prudenza a chiunque debba spostarsi sulle strade comunali e provinciali durante la giornata di Martedì 26 settembre 2023. Le precipitazioni intense e le condizioni meteo avverse potrebbero rendere le strade scivolose e pericolose, aumentando il rischio di incidenti. Si consiglia di evitare viaggi non essenziali e, se necessario, di adottare misure di sicurezza aggiuntive durante gli spostamenti.

L’allerta meteorologica di livello arancione per Martedì 26 settembre 2023 richiede un’immediata attenzione da parte di tutti i residenti e delle autorità locali. La sicurezza deve essere la priorità principale, e si raccomanda di seguire le istruzioni delle autorità e di rimanere informati sugli sviluppi della situazione meteorologica attraverso fonti ufficiali.