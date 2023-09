24 Settembre 2023

CROTONE: Dini; Leo (30’st Spaltro), Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione Felippe (35’st D’Errico); Pannitteri (20’st Giannotti), D’Ursi (20’st Vitale), Tribuzzi; Gomez (35’st Vuthaj). A disp. : D’Alterio, Lucano, Crialese, Bove, Papini, Rojas, Tumminello, Cantisani, Bruzzaniti, Vinicius. Zauli

SORRENTO: Marcone; Vitiello (35’st Todisco), Blondett, Panelli, Loreto (25’st Martignago); Messori (35’st Bonavolontà), De Francesco, Cuccurullo (17’st Fusco); Vitale, Lavasio, Scala (25’st Colombini). A disp. : Del Sorbo, D’Aniello, La Monica, Chiricallo, Kone, Caravaca. All. Maiuri.







Arbitro: Virgilio di Trapani

Reti: 23’pt Gomez (C)

Ammoniti: Scala (S), Dini (C), De Francesco (C), D’Errico (C), Colombini (S), Giannotti (C)

Espulso: 12’st Panelli (S) per doppia ammonizione

Spettatori: 3.974 (3.341 abbonati)