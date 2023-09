La Krav Maga Kroton Academy, associazione sportiva da anni impegnata sul territorio per il miglioramento della sicurezza personale attraverso la pratica della disciplina del Krav maga, è lieta di annunciare l’avvio del progetto ” Le Officine del Rispetto”.

Ilprogetto, frutto della collaborazione avviata con l’Associazione CdQ Per Margherita APS, utilizza l’esperienza maturata nell’ambito del self defence all’interno dell’area suburbana di Margherita, attraverso una propedeutica all’attività di difesa personale e la promozione del rispetto verso sé e gli altri, pilastri su cui costruire un tessuto sociale più sano.

A tale finalità si intraprenderà, come esperimento pilota, insieme alla comunità di contrada Margherita, un percorso settimanale che impiegherà quattro istruttori ed un assistente istruttore, oltre ad eventuali interventi coordinati di esperti esterni, articolandosi in quattro direzioni:

1) implementazione della attività motoria quale valvola di scarico per lo stress quotidiano a cui tutti siamo sottoposti;

2) alfabetizzazione della popolazione del quartiere per le forme basiche di difesa personale rispetto alle più comuni aggressioni quotidiane fisiche, verbali, psicologiche;

3) innalzamento dei livelli di autostima e, conseguentemente, di legittima aspettativa di rispetto da parte altrui;

4) propedeutica alle arti marziali, da sempre universalmente riconosciute come valore aggiunto nella crescita introspettiva del sé in rapporto al cosmo.

La necessità di valorizzare il rispetto verso gli altri, drammaticamente attuale per i recenti episodi di violenza verificatisi a Palermo e Napoli, nasce da una analisi strutturata nel tempo di episodi analoghi registrati nel territorio calabrese.







Le Officine del Rispetto non è un semplice progetto sportivo connesso alla difesa personale, ma si propone di dibattere i temi focali legati agli aspetti legali connessi alla tutela della persona, dal bullismo, alla violenza di genere, al codice rosso.

L’inizio del corso, della durata di due mesi, è previsto per giorno 28 settembre alle 19 e si articolerà in due sessione alla settimana (martedì e giovedì) con un’ora di attività che si terrà presso il CENTRO SOCIALE MARGHERITA, di proprietà Comunale, oggi gestito dalla l’Associazione CdQ Per Margherita APS che ospiterà il progetto gratuitamente.

Per info: kravmaga.kroton.academy@gmail.com