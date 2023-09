Anche quest’anno scolastico, dopo il positivo esito della precedente esperienza, riparte l’iniziativa “Nonno Vigile” promossa dalla III Commissione Consiliare presieduta dalla consigliere Antonella Passalacqua in collaborazione con il Comando di Polizia Locale.

La Commissione, infatti, ha meritoriamente proposto l’istituzione della figura del “nonno vigile”, iniziativa condivisa dall’amministrazione e dal Comando di Polizia Locale, che ha emesso l’avviso pubblico destinato a coinvolgere i cittadini nella fascia di età tra i 55 e 75 anni in attività di volontariato a supporto della Polizia Locale.

Un progetto che ha una duplice valenza: da un lato riaffermare che la terza età non è tempo di rassegnazione ma una stagione della vita in cui si può essere partecipi, da protagonisti, della vita cittadina e dall’altro avere, grazie all’amorevole attenzione dei “nonni vigile”, un supporto a servizi importanti come la sicurezza dei bambini all’uscita delle scuole.

I primi nonni vigili già sono “in servizio” presso alcuni istituti cittadini.







I “nonni vigile” rappresentano un esempio di partecipazione, di senso di appartenenza e di disponibilità verso la comunità cittadina.

Esempio, come si è auspicato, che possa essere colto anche da altri “nonni” che sono invitati ad aderire all’iniziativa utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito dell’Ente ed inviarla al Comando di Polizia Locale all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it