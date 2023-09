Il 24 settembre ha segnato l’inizio di un evento straordinario per Crotone e il suo territorio, il primo Familiarization Trip organizzato e sponsorizzato dalla Crotone Cruise Port (CCP). Questo evento di quattro giorni è stato progettato per promuovere Crotone come una destinazione di crociera eccezionale e ha dimostrato l’impegno della CCP nel portare benefici tangibili alle comunità locali in cui opera.

La Crotone Cruise Port è parte del gruppo Global Ports Holding (GPH), una multinazionale con una presenza significativa in tutto il mondo, che opera in 27 porti in 14 diverse nazioni. Uno dei principi fondamentali di GPH è quello di creare un impatto positivo nelle comunità in cui è attiva. Il Familiarization Trip è stato un esempio lampante di come questo principio sia messo in pratica.

Il Direttore Generale della Crotone Cruise Port, Raffaella Del Prete, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per la promozione del territorio: “Uno dei principi cardine della Global Ports Holding è che una multinazionale porti benefici diretti alle comunità in cui opera. Questo è proprio il caso di questo tipo di eventi a valle dei quali spesso vediamo prenotazioni nel breve e medio termine, dunque una ricaduta sul territorio importante, tangibile e – non banale – risultato di un investimento privato al 100% della Crotone Cruise Port.”

Il Familiarization Trip ha offerto ai partecipanti l’opportunità di scoprire le bellezze naturali, culturali e culinarie di Crotone e del suo entroterra. Oltre a esplorare la città e le sue attrazioni, i partecipanti hanno avuto l’occasione di vivere un assaggio autentico della vita calabrese.







ADVERTISEMENT

La dott.ssa Daniela Marchetto, Manager di Crotone Cruise Port, ha condiviso le ambizioni future dell’azienda: “Siamo già in contatto con altri Armatori per ripetere questo evento. La nostra intenzione è ospitare più Linee contemporaneamente e con più tappe.” Questo dimostra la determinazione della CCP nel continuare a promuovere Crotone come una destinazione di crociera di prim’ordine.

Grazie alla sua appartenenza al network globale della Global Ports Holding e alla sua reputazione di fornire servizi terminalistici di alta qualità, la Crotone Cruise Port ha effettivamente messo Crotone sotto i riflettori delle compagnie di crociera. Questo evento è solo l’inizio di un futuro promettente per il turismo crocieristico nella regione e rappresenta un esempio di come l’impegno privato possa portare benefici tangibili alle comunità locali. Con ulteriori sforzi e collaborazioni, Crotone potrebbe diventare una delle destinazioni di crociera più ambite del Mediterraneo.