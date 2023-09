Il 5° Memorial Andrea Nekoofar in scena al PalaPellicone di Ostia sabato 23 e domenica 24 settembre, ha visto per ben due volte salire su podio più alto gli atleti dell’Accademia Karate Crotone, la storica società crotonese fondata e presieduta dal M° Enzo Migliarese. Organizzato dalla FIJLKAM e dallo CSEN, il Memorial, giunto alla sua quinta edizione, ha visto 771 atleti calcare i tatami al Centro Olimpico, suddivisi nelle classi d’età U14, Cadetti, Junior e Senior, e provenienti da 138 squadre di tutto il territorio italiano. Un evento ormai divenuto tradizione, un grande weekend di karate nostrano, in memoria di Andrea, il giovane campione scomparso prematuramente, che avrebbe potuto dare tanto allo sport italiano. Ben 6 atleti targati AKC guidati dal M° Rosario Stefanizzi e dal Coach Angelo Arditi, sono partiti con il desiderio di un risultato divenuto poi realtà con la conquista della medaglia d’Oro di Emanuel Lo Iacono nei -84kg classe Senior e con l’altra medaglia d’Oro giunta con Ruben Arditi nei -40kg classe Under 14. Sfiorati altri due podi con Sofia Pignataro e Vincent Paura che nelle rispettive classi di Cadette -47kg e Under14 -50kg hanno perso di misura la finale per il Bronzo restando comunque ad un pur onorevole 5° posto. Per i fratelli Andrea Cafarda ed Alessandro Cafarda rispettivamente Junior -76kg e Cadetti -57kg la competizione è purtroppo terminata all’11° posto. La gara si è svolta con il sistema a eliminazione diretta per il kumite e il Round Robin per il kata. Sabato è stato il turno di Cadetti, Junior, e Senior nel kumite, a partire dalle 9:00 e fino alle 22:00, finali e premiazioni comprese. Domenica, invece, spazio al kumite U14 e a tutte le categorie di kata, compreso il Parakarate. Bilancio positivo dunque per il team crotoniate che ritorna a casa con due metalli pesanti che vanno ad arricchire il medagliere nazionale/internazionale dell’AKC portandolo a quota 308. Appresa la notizia sono prontamente giunte le Congratulazioni da parte dell’Assessore allo Sport del Comune di Crotone Luca Bossi, del delegato provinciale Coni Francesca Pellegrino, del Vice Presidente Karate fijlkam Calabria Gerardo Gemelli, dal responsabile CTR Calabria Francesco Bellino, del Commissario Tecnico Regionale Luciano Dichiera, dal responsabile Scuola e Promozione Viola Zangara e tante, tantissime testimonianze di stima giunte in particolare da amici appassionati di karate.







