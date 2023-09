Stamane, presso la Chiesa di Santa Rita del capoluogo, è stata festeggiata la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, con la celebrazione della Santa Messa da parte di S.E. l’Arcivescovo Mons. Angelo Raffaele Panzetta, e del cappellano, Mons. Pancrazio Limina.

Oltre al personale di Polizia e ai loro familiari, al rito liturgico hanno preso parte le autorità civili e militari, i sindaci della provincia, rappresentanti delle attività imprenditoriali, delle associazioni di promozione sociale e di categoria, nonché una rappresentanza di studenti degli Istituti Rosmini e Pertini del capoluogo, accompagnati dai rispettivi Dirigenti scolastici.

Il Questore di Crotone, Marco Giambra, intervenuto a margine della funzione, ha ringraziato i presenti a nome di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato della provincia, e nella circostanza ha espresso la propria soddisfazione per quanto viene svolto quotidianamente in questo territorio non solo dai poliziotti, ma anche da tutte le istituzioni preposte alla tutela della collettività.







ADVERTISEMENT

Quindi, ha rinnovato l’impegno, da parte della Polizia di Stato, di profondere ogni sforzo per garantire la sicurezza dei cittadini, per continuare a rispondere in modo adeguato, rapido ed efficace alle istanze di tutela dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciute. Al termine della funzione religiosa, nel piazzale esterno della Chiesa, si è proceduto alla benedizione dei mezzi di servizio della Polizia di Stato.