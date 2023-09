Il Colonnello Davide Masucci, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, ha accolto con piacere il Tenente Colonnello Pierfrancesco Bertini come nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone.

L’ufficiale, di 50 anni e originario delle Marche, si è unito all’Accademia del Corpo nel 1993 ed è laureato in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza economico-finanziaria. Possiede un’ampia esperienza nel comando di reparti operativi del Corpo, e in precedenza ha ricoperto il ruolo di Comandante del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona.

Il Tenente Colonnello Pierfrancesco Bertini assume ora il comando del Reparto, prendendo il posto del Colonnello Davide Masucci, il quale, dopo tre anni di servizio, è stato nominato Comandante Provinciale di Crotone.







Il Comandante Provinciale ha esteso al neo Comandante del Nucleo i migliori auguri per un proficuo lavoro in un territorio di grande rilevanza per la Guardia di Finanza.