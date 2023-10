CROTONE: Martino, Coscia, Geremicca (34’st Loiacono), Giancotti (45’st Cacia), Tarantino (25’st Galardo), Pirozzi, Tosto (25’st Riezzo), Jurcec, Solmonte (1’st Ambrogio), Aprile, Poerio. All. Bonvini







MONOPOLI: Sibilano, Cutrignelli, Biundo, Mezzapesa, Leuzzi, Mancino, Meliddo (38’st Mari), Guglielmi, Capobianco (38’st Maragnino), Depalo (19’st Colaci), Collocolo (14’st Mastropasqua). All. De Luca

Arbitro: Mbei di Cuneo



Reti: 7’pt e 12’pt Capobianco (M), 18’pt su rigore, 38’pt e 45’st su rigore Aprile (C), 13’st Ambrogio (C), 27’st Mancino (M)



Ammoniti: Leuzzi (M); Coscia, Geremicca e Pirozzi (C)



Espulsi: Ambrogio (C), Cutrignelli (M)