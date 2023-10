ADVERTISEMENT

Si è tenuto presso la sala consiliare gremita di cittadini, il report dell’attività amministrativa svolta dopo un anno di amministrazione, presentata dal primo cittadino Mario Sculco. “Il nostro operato ha detto il sindaco- è sempre stato trasparente, non è vero che ci siamo distaccatj o allontanati, siamo sempre presenti, la gente quando ha un problema ci cerca e noi siamo li per aiutarli- Purtroppo c’è un gruppo isolato di persone che alterano la verità, dicendo bugie, cattiveria , noi non accettiamo più bugie”. Ci avevano detto che era tutto pronto, che bastava portare avanti i progetti realizzati dall’ex amministrazione, ma non è così -ha detto il sindaco Mario Sculco, e nessuno mi può contraddire, perché ne abbiamo le prove. Noi ci siamo insediati da un anno e non da 15 anni, e vi assicuro che già abbiamo fatto tanto”- ha detto Sculco. Anche l’assessore ai servizi sociali Maria aloe ha esposto tutti i lavori sociali attivati in questo anno: tanti sono i progetti messi in cantiere -ha detto- i quali possono essere visionati da tutti sull’albo pretorio: come i servizi domiciliari Adi, assistenza a malati terminali, assistenza alle disabilità gravi senza famiglia, percettori di cittadinanza ; la manifestazione “una voce per San Nicodemo Abate” dove ci siamo attivati per raccogliere fondi destinati alla Sla dell’ospedale di San Vitaliano di Catanzaro. E’ stato emozionante scoprire che un reparto – ha detto l’assessore Aloe- porta il nome del nostro concittadino scomparso di recente affetto da sla: Simone Tommaselli. E ancora dal 1 ottobre sarà attivata una equipe di assistenti sociali, un educatore, un psicologo, Si tratta di servizi sociali territoriali, la nostra amministrazione ha voluto fare ambito sociale con capo fila Cirò marina, ogni martedì ci sarà una equipe a disposizione di tutti- ha concluso. Tra gli interventi anche l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Giardino il quale ha precisato che i lavori progettati dall’ex amministrazione non finiscono col solo finanziamento ricevuto, ma seguono un iter burocratico che non sempre è favorevole alla sua realizzazione. Si percepisce da parte dell’opposizione, un accanimento che non tiene conto dei reali problemi che si possono incontrare strada facendo. Ad esempio ha detto Giardino- I lavori del campo sportivo Malena sono stati sospesi dall’Inps che ha bloccato il Durc; I lavori presso le scuole Sant’Elia sono stati sospeso dal Ministero; Anche i lavori sul costone Arenacchio hanno subito un rallentamento e sicuramente non per colpa nostra. Altri lavori invece sono stati ultimati ed altri partiranno già nel mese di ottobre. Anche i lavori su Santa Venere non sono partiti ha detto Giardino-perché il progetto andava rimodulato, per non parlare poi del grande problema che abbiamo avuto all’ufficio tecnico. Ci hanno accusati di aver aumentato la Tari del 30 %- ha riferito il vice sindaco Fortunato Strumbo quando l’aumento deriva dalla delibera del 27 aprile del 2022 quando era in carica l’ex sindaco Francesco Paletta, così come sul bilancio di disavanzo a cui andavano tolti le somme accantonate. Anche sulla mensa sono state dette bugie visto che già prima di noi pagavano 5 euro visto che la scadenza del progetto è in scadenza nel 2025. Siamo stati gli unici amministratori ha detto il sindaco che ha indetto un concorso per autisti affossato durante l’amministrazione Paletta, noi ha detto Mario Sculco siamo riusciti a portarlo a termine. Sculco ne ha anche contro il presidente nazionale di città del vino Radica per non aver preso contatti diretti con lui durante la sua permanenza nel borgo, Paletta- ha detto. doveva rassegnare le dimissioni da vice presidente per dovere morale e istituzionale all’indomani della sua sconfitta elettorale, era la prassi ma non lo ha fatto, sicuramente io come sindaco lo avrei lasciato ancora in carica. E ancora ha detto Sculco- abbiamo trovato la scuola senza scuolabus senza autista senza mensa, noi abbiamo risolto i problemi. Abbiamo trovato un debito con l’Enel di 300 mila euro mai affrontato prima, stiamo risolvendo questo problema non ho chiesto colpevoli. E ancora ha detto Sculco- Sono otto anni che al comune mancano dirigenti e responsabili che negli anni sono andati in pensione e non sono stati ancora rimpiazzati, quest’anno faremo i concorsi; Ci sono ditte che hanno lavorato e che ad oggi ancora non sono stati pagati, stiamo risolvendo pure questo. Ci hanno additato -prosegue Sculco- di non aver immesso nella rete idrica l’acqua proveniente dal pozzo della cappella, l’acqua purtroppo ad una analisi è risultata non potabile. Sul Castello i lavori del primo lotto stanno per iniziare sul secondo lotto ci sono tante storie ancora da svelare ma siamo in costante contatto con la Regione che sarà oggetto della prossima riunione. Tra i progetti che noi abbiamo fatto ed ottenuti una palestra all’aperto presso zona Pompei, un finanziamento sull’evocazione storica di Luigi Lilio, un finanziamento per la riqualificazione scuola infanzia, un bando 1 milione e 500 euro a cui abbiamo partecipato insieme a a Melissa da destinare alla zona a mare, alla Ginestra bianca e al centro storico. Nei prossimi giorni riferisce ancora il sindaco il giudice di pace si trasferirà dalla periferia nella centralissima piazza Pugliese. Ed infine il sindaco ha riferito della sua recente visita a Roma presso la sede della suora generale che gestisce l’asilo di Sant’antonio chiuso di recente a cui ha chiesto il comodato d’uso gratuito dell’immobile. “Erano tre anni che l’asilo era in chiusura ha riferito al sindaco la Generale, per mancanza di soli tre bambini, la scuola è stata chiusa, abbiamo avuto problemi di pagare le tasse, e nessun sindaco in questi anni ci è venuto incontro, siamo stati costretti a chiudere”. Sono in attesa ha concluso il sindaco di ricevere una risposta da Roma sull’immobile dell’ex asilo.