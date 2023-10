Esordio vincente per la Volley Ciro’ Marina che al debutto assoluto nel Campionato di Serie C femminile, batte 3 – 0 la New Teosidos di Reggio Calabria (25-18 / 25-21 / 25-18 ).

Vittoria sofferta ma meritata quella che le ragazze di mister Stara hanno ottenuto al “Palapicasso” di Torretta Crucoli. Tanti i problemi che hanno accompagnato la squadra Cirotana a questo esordio, a partire dalla carenza di strutture sportive del comune di appartenenza. Mancanze che hanno costretto la squadra ad allenarsi sulla spiaggia arrivando così al match con soli 4 allenamenti in palestra dall’inizio della nuova stagione.

Nel primo set la Volley Cirò Marina parte a rilento, consentendo alle reggine di ribattere facilmente gli attacchi delle padrone di casa, si va avanti così all’insegna dell’equilibrio fino al 12-12. Solo a questo punto Malena e compagne iniziano ad essere più determinate conquistando i primi 4 punti di vantaggio con Carluccio al servizio. Sono poi gli attacchi di Capria e Dima che consentono di chiudere il set sul 25-18.

Nel secondo set si assiste ad una partenza lampo delle cirotane che, grazie a Carluccio al servizio ed agli ottimi muri di Malena e Vella, si portano sull’8-0 costringendo al time-out la New Teosidos. Il vantaggio consistente ed il time-out crea un leggero rilassamento tra le padrone di casa che iniziano a perdere punti e con giocate non più efficaci, tutto ciò galvanizza le reggine che per nulla rassegnate a perdere, recuperano lo svantaggio e si portano sul 19-17. Da qui in poi si assiste ad una partita molto equilibrata ma grazie ad una Lettieri super in difesa, agli attacchi vincenti di Malena e Carluccio e una regia molto efficace di Aromolo, anche il secondo parziale si chiude a favore della Volley Cirò Marina con il punteggio di 25-21.

Nel terzo set la New Teosidos le prova tutte per riaprire la partita rendendo il match bello e spettacolare, si combatte punto su punto fino al 13-11 ma con Vella al servizio, finalmente ai suoi livelli e con una Capria efficace a muro ed in attacco le cirotane acquisiscono 5 punti consecutivi portandosi sul 18-11. Da qui in poi capitan Malena e compagne si limitano a gestire il vantaggio chiudendo set ed incontro sul punteggio di 25-18.

Mister Stara a fine gara, facendo i complimenti alle avversarie e alla propria squadra, era visibilmente soddisfatto per la vittoria ottenuta dalle sue ragazze nonostante le mille avversità affrontate dall’inizio della stagione ed elogiando il sacrificio di queste atlete che ogni giorno mostrano la loro professionalità.







C’è da sottolineare come sempre l’enorme disponibilità di tutta l’amministrazione di Crucoli per la gentilezza e la cordialità nel fare disputare le gare nel proprio Palazzetto.

Come un ringraziamento doveroso va all’amministrazione comunale di Cirò Marina che sta provando, anche se con mille difficoltà, a risolvere la problematica delle strutture sportive, non solo per le squadre di categoria ma soprattutto per tutti i settori giovanili ancora fermi ai box.