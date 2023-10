Share on Twitter

Il 18 dicembre 2023 alle ore 19, il Teatro Apollo di Crotone è stato il palcoscenico di un evento straordinario, il “Concerto Note Fuori Udienza”, organizzato per il secondo anno consecutivo dal Comitato “Note Fuori Udienza”. L’evento ha unito tanti avvocati in una causa comune, raccogliendo fondi per i reparti di Neonatologia, Pediatria e Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale di Crotone. L’obiettivo del concerto era nobile: sostenere queste importanti strutture mediche e migliorare la vita dei pazienti più giovani.

Sotto il motto “Tanti avvocati, una sola causa,” il concerto ha superato ogni aspettativa, riuscendo a raccogliere ben oltre diecimila euro. Questo risultato straordinario è stato possibile grazie al prezioso supporto dell’orchestra dell’Istituto Gravina, diretta con maestria dal Prof. Antonio Rizzuti.

Il Comitato “Note Fuori Udienza” è stato il cuore pulsante di questa iniziativa, composto da avvocati dedicati come Serafina Cavaliere, Francesco Licari, Marzia Lucente, Caterina Marano, Pasquale Montesano, Pina Notarianni e il Presidente Roberto Stricagnoli. Questo gruppo determinato si è unito all’Istituto Gravina, guidato dal diligente Prof. Antonio Santoro, per mettere in scena un concerto indimenticabile che ha visto il Teatro Apollo esaurito.

I proventi del concerto sono stati prontamente destinati all’acquisto di attrezzature essenziali per i reparti di Neonatologia, Pediatria e Neuropsichiatria infantile. Al reparto di Neonatologia è stato fornito un monitor con pressione e due set di laringofano, mentre il reparto di Pediatria è stato arricchito con un elettrocardiografo completo su carrello. Il reparto di Neuropsichiatria infantile ha ricevuto prezioso materiale didattico, attrezzature di laboratorio e due videocamere digitali.

L’iniziativa del Comitato “Note Fuori Udienza” ha suscitato un notevole successo e un’ampia partecipazione grazie alla straordinaria bravura dimostrata dagli avvocati che si sono esibiti sul palco, portando la solidarietà fuori dalle aule d’udienza. Questi avvocati talentuosi hanno unito le loro voci sotto il nome di “Scombinati Disposti,” creando un’armonia unica che ha catturato il cuore del pubblico. Gli avvocati coinvolti in questa iniziativa degna di nota includono Roberto Stricagnoli, Serafina Cavaliere, Renzo Cavarretta, Maurizio Cortese, Pietro Durante, Antonio Grassi, Francesco Laratta, Marzia Lucente, Pasquale Montesano, Pina Piperio, Pasquale Ribecco, Luigi Quintieri, Francesco Sacco e Francesco Arrighi.







La serata è stata presentata con maestria dalla giornalista Antonella Marazziti, che ha contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente.

Questa notevole opera di solidarietà realizzata dal Comitato “Note Fuori Udienza” ha dimostrato quanto sia potente l’unità nel perseguire una causa nobile. L’Avvocatura crotonese si è dedicata attivamente al sociale, sostenendo l’Ospedale di Crotone con aiuti concreti. L’iniziativa ha coinvolto diversi Comuni e numerosi imprenditori locali che hanno fornito un contributo finanziario fondamentale, dimostrando che quando ci si unisce per una buona causa, si possono compiere imprese straordinarie.

Durante la consegna dell’ultimo materiale e dell’assegno simbolico, il Comitato ha annunciato con entusiasmo la terza edizione del “Concerto Note Fuori Udienza,” che si terrà il 18 dicembre 2023 al Teatro Apollo. I proventi di quest’anno saranno destinati al reparto di Ginecologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dimostrando che la musica può continuare a essere un mezzo potente per diffondere la solidarietà e migliorare la vita dei pazienti.