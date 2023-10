Nel corso del 2023, l’Associazione “è..solidarietà” ha programmato una serie di iniziative solidali in collaborazione con alcuni magistrati del Tribunale di Crotone. Queste iniziative, volte a sostenere cause benefiche, si articolano principalmente attraverso una serie di rappresentazioni teatrali, il cui ricavato dalla vendita dei biglietti sarà destinato in beneficenza.

Parte integrante di questa lodevole iniziativa sono alcune tra le associazioni e gli ordini professionali più rappresentativi del territorio, che hanno deciso di unire le proprie forze per supportare la causa comune. Tra i partecipanti figurano:

Camera Penale e Camera Civile del Tribunale di Crotone: Il contributo di questi due enti giuridici riflette l'impegno della comunità legale nel sostenere iniziative benefiche che possano migliorare la vita dei cittadini.

Adgi Sezione di Crotone: L'Associazione Donne Giuriste Italiane (ADGI) dimostra il suo impegno nel promuovere l'uguaglianza di genere e sostenere progetti di beneficenza.

Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone: Questo ente governativo si unisce all'iniziativa per promuovere la parità di opportunità e sostenere cause sociali.

Proloco-Crotone: Quest'associazione si impegna attivamente nella promozione del territorio e del suo patrimonio culturale, dimostrando così il suo interesse per il benessere della comunità.

Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica: La Fondazione si dedica alla ricerca medica per combattere questa malattia genetica, e il suo coinvolgimento in quest'iniziativa è un segno del suo impegno nella lotta contro la fibrosi cistica.

Associazione Io Resto: Quest'associazione si batte per migliorare le condizioni di vita delle persone meno fortunate, dimostrando un forte spirito di solidarietà.

ANTEAS: Un'associazione di volontariato che si dedica all'assistenza sociale e all'aiuto alle persone in situazioni di disagio.

Le rappresentazioni teatrali, in totale tre, vedono come protagonisti gli stessi magistrati del Tribunale di Crotone. I seguenti sono i giorni in cui le commedie saranno in scena presso il Teatro Apollo di Crotone:

20 OTTOBRE 2023

15 DICEMBRE 2023

15 MARZO 2024

Il ricavato dalla vendita dei biglietti della prima serata, prevista per il 20 ottobre 2023, sarà devoluto al Centro Antidiabetico dell’Ospedale Civile di Crotone, un contributo importante per la lotta contro il diabete e il miglioramento delle cure mediche nel territorio.

La rappresentazione del 15 dicembre 2023 sosterrà, invece, la riqualificazione di una vecchia struttura antistante la stazione ferroviaria di Crotone. Questa struttura, di proprietà delle Ferrovie Calabro Lucane e concessa gratuitamente alla Parrocchia di FONDO GESU’, verrà trasformata per consentire ai ragazzi del quartiere di svolgere attività ludiche e ricreative, gestite dal nascente gruppo BOY SCOUT. Questa iniziativa aiuterà a migliorare le opportunità di svago e socializzazione dei giovani nel quartiere.

Infine, il ricavato della terza serata, programmata per il 15 marzo 2024, sarà devoluto alla ricerca scientifica per la cura della Fibrosi Cistica, un contributo prezioso per migliorare la vita di coloro che affrontano questa malattia genetica.







Per diffondere ulteriormente la conoscenza di quest’iniziativa e condividerne i dettagli, è prevista una conferenza stampa che si terrà il giorno 16 ottobre 2023, alle ore 17:00, presso la Lega Navale di Crotone. In questa occasione, parteciperanno tutti gli organizzatori dell’evento, i responsabili del Centro Antidiabetico dell’Ospedale di Crotone, i rappresentanti della Parrocchia di FONDO GESU’, e il delegato di Crotone della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. La conferenza sarà un’opportunità per presentare dettagliatamente le iniziative solidali, condividere storie di successo e incoraggiare una partecipazione attiva da parte della comunità.

In conclusione, quest’iniziativa dimostra come la comunità di Crotone possa unirsi per sostenere cause nobili e migliorare la vita dei suoi cittadini. Le rappresentazioni teatrali saranno un modo creativo ed emozionante per raccogliere fondi, sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il benessere della comunità.