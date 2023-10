Nonostante i loro sforzi, il Crotone ha subito un gol nel primo tempo, un altro nel primo tempo, e ha segnato un gol nel secondo tempo ma non è riuscito a pareggiare. La partita è stata segnata da cartellini gialli e rappresenta una deludente esibizione per il Crotone in Serie C.

Il Crotone ha subito una sconfitta amara nel suo ultimo incontro di Serie C contro il Taranto, con un punteggio di 2-1. La partita, giocata il 15 ottobre 2023, è stata un’occasione per il Crotone di cercare di migliorare la sua posizione in classifica, ma il risultato ha dimostrato una prestazione deludente.

I pitagorici sono entrati in campo con determinazione, ma hanno subito il colpo del primo gol al 33′ del primo tempo, quando Kanoute del Taranto è riuscito a superare la difesa del Crotone e a battere il portiere Dini. Questo ha messo il Crotone in una posizione di svantaggio che avrebbe influenzato l’intera partita.

C’è stato un momento di speranza per il Crotone con la sostituzione di D’Errico, costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio, e l’ingresso di Rojas. Tuttavia, il Taranto ha raddoppiato il vantaggio con un gol di Cianci al 42′ del primo tempo. La difesa del Crotone sembrava vulnerabile, e il Taranto ha sfruttato queste falle.

Nel secondo tempo, il Crotone ha lottato per tornare in partita. Tumminello ha segnato un gol al 36′, portando il punteggio a 2-1, ma non è stato sufficiente per pareggiare. Nonostante i tentativi da parte del Crotone, tra cui un colpo di testa di Tribuzzi che ha colpito il palo, la squadra non è riuscita a raggiungere il pareggio.







È importante notare che l’arbitro ha mostrato diversi cartellini gialli durante la partita, incluso uno per D’Ursi e Tribuzzi del Crotone. Queste ammonizioni testimoniano la tensione in campo durante l’incontro.

In sintesi, la prestazione del Crotone contro il Taranto è stata deludente. La squadra ha lottato per recuperare dallo svantaggio iniziale ma non è riuscita a farlo. La sconfitta rappresenta una battuta d’arresto per il Crotone in Serie C, e la squadra dovrà cercare di migliorare le proprie prestazioni nelle prossime partite per risalire in classifica.

TABELLINO

TARANTO: Vannucchi; Riggio, Antonini, De Santis; Mastromonaco, Romano (38’st Papaserio), Calvano, Zonta (38’st Capone), Panico (24’st Ferrara); Kanoutè (24’st Bifulco), Cianci (31’st Fiorani). A disp.: Loliva, Di Serio, Enrici, Kondaj, Heinz, Hisay, Mastromarco. All. Capuano



CROTONE: Dini; Leo (38’st Bove), Loiacono, Gigliotti (1’st Giannotti), Giron; Petriccione, Vitale; Tribuzzi, D’Errico (17’pt Rojas, 25’st Cantisani), D’Ursi (1’st Tumminello); Gomez. A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Crialese, Vinicius, Felippe, Pannitteri, Vuthaj, Cantisani, Bruzzaniti, Jurcec. All. Zauli



ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia

MARCATORI: 33’pt Kanoute (T), 42’pt Cianci (T), 36’st Tumminello (C)

AMMONITI: D’Ursi (C), Tribuzzi (C), Calvano (T), De Santis (T), Loiacono (C), Capone (T)