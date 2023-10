Vienna, la culla della musica classica e un sogno per molti musicisti, si prepara ad accogliere un ensemble italiano straordinario. Dal 2 al 5 novembre, l’Adiemus Ensemble, composto da 13 talentuosi musicisti provenienti dalla provincia di Crotone, avrà l’onore di esibirsi nella 9a edizione del festival internazionale di Vienna.

Il direttore musicale dell’Adiemus Ensemble, il Maestro Damiano Morise, condivide con entusiasmo questa emozionante opportunità. Per lui, come per molti musicisti, suonare a Vienna rappresenta un sogno che si avvera. Questo gruppo eccezionale non solo porterà la propria musica in uno dei luoghi più iconici per la musica classica, ma rappresenterà anche con fierezza l’Italia, la Calabria e soprattutto la provincia di Crotone.

L’Adiemus Ensemble è un gruppo di 13 maestri della provincia di Crotone, con direttore il M^ Damiano Morise, direttore artistico M^ Giuseppe Iovine e Presidente M^ Francesco Drago; ognuno a suo modo rappresenta il proprio paese: Ciró Marina, Ciró, Melissa, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Casabona, Belvedere Spinello, Distretto Arbresh Questa diversità culturale e musicale è il cuore pulsante dell’ensemble e conferisce loro un’identità unica.







Per l’Adiemus Ensemble, questa opportunità rappresenta un traguardo straordinario. La loro musica e la loro passione per la tradizione musicale italiana li hanno condotti fino a Vienna, un simbolo della musica mondiale. Questo viaggio musicale è una testimonianza dell’unità e della bellezza della musica, che supera i confini geografici e culturali.

L’Adiemus Ensemble non rappresenta solo la provincia di Crotone ma anche l’Italia nel suo complesso, portando con sé il calore e la ricchezza della tradizione musicale italiana. Questo ensemble è destinato a regalare spettacoli straordinari a Vienna e a diffondere la bellezza della musica italiana in tutto il mondo.