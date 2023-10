Share on Twitter

La società biancazzurra torna a calcare il palcoscenico regionale del volley calabrese

ISABELLA SCULCO GIORGIA SCICCHITANO

Riparte, con una vittoria ed una sconfitta, il cammino in serie D della Punta Alice. Riparte con tante novità e dopo un’estate abbastanza movimentata dovuta a tante difficoltà logistiche che non hanno fermato di certo la volontà della società di cogliere al balzo la possibilità di iscriversi al campionato.

Affrontare un campionato lungo e dispendioso sotto tutti i punti di vista non poteva permettere alla squadra, guidata dal duo Fuscaldo-Ferrari, di presentarsi ai nastri di partenza con un roster “povero” in termini numerici. La scelta delle giocatrici è iniziata con le riconferme delle ragazze della scorsa stagione: Dimitria Parrilla, Giorgia Barretta, Erika Trifino, Francesca Lonetti, Isabella Sculco, Angelica Sculco, Venere Piscitelli, Maria Concetta Restuccia, Gaia Stasi e Vittoria Scalise. A loro si aggiunge il ritorno di Eva Amato, lontana dai campi di pallavolo da qualche anno. Per incrementare il numero delle giocatrici, la società ha deciso di “pescare” a Crotone e stringendo un legame ormai consolidato negli anni con la Pallavolo Crotone riesce a portare a Cirò Marina ben cinque atlete: Giorgia Scicchitano, Manila Riga, Sara Gerace e i “liberi” Carla Ciccopiedi e Carolina Attinà.

L’altra importante novità è un altro ritorno, quello di Michele Schiavo nel ruolo di preparatore atletico. Schiavo sembra avere ormai cucito sulla sua pelle il nome della società ciromarinese.

L’avvio del campionato è scoppiettante. Si parte infatti con una vittoria, in quel di Monasterace, per 3 set ad 1 contro le padroni di casa della Pol. Mixta Città Metropolitana. Le ragazze del duo Fuscaldo-Ferrari soffrono l’emozione dell’esordio perdendo il primo set per poi rifarsi alla grande nei set successivi che regalano la vittoria a Parrilla e compagne.

Nella seconda giornata, invece, arriva una battuta d’arresto in casa contro lo Sporting Magna Grecia con l’identico risultato della gara precedente ma con, appunto, la vittoria del sestetto catanzarese. Un passo falso che ci può stare vista anche la maggior esperienza delle giocatrici ospiti e che di certo non preoccupa i due coach fiduciosi per il proseguo del campionato.







Al termine della gara le parole del Tecnico Francesco Fuscaldo: “siamo soddisfatti del buon inizio di stagione. Abbiamo creato un bel gruppo e siamo orgogliosi della collaborazione con la Pallavolo Crotone che ha creduto nel nostro progetto. Ci toglieremo molte soddisfazioni”.

Il prossimo match si disputerà il 22 Ottobre a Siderno con le padroni di casa del Rodinò Costr. Siderno.