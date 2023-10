Share on Twitter

Share on Facebook

Ancora una volta, l’Istituto Mario Ciliberto ha dimostrato di essere un faro di inclusività ed educazione accessibile a tutti. Questa istituzione scolastica ha evidenziato le sue caratteristiche positive, sottolineando la sua missione di essere una scuola per tutti, senza eccezioni. Questo messaggio è stato chiaramente recepito dagli ospiti del Centro Diurno per Persone con Disabilità “Marianna Agostino,” che hanno recentemente avuto l’opportunità di sperimentare l’apertura e l’ospitalità dell’Istituto Mario Ciliberto.

Gli ospiti del centro diurno, accompagnati da un’equipe educativa della Cooperativa Shalom, sono stati accolti calorosamente all’interno delle mura dell’istituto. Hanno avuto il privilegio di partecipare a una lezione straordinaria dedicata all’esplorazione del sistema solare. Questa lezione è stata presieduta dal docente relatore del planetario, Piero Devono, presso il planetario “Aloysius Lilius.”

La partecipazione attiva e l’entusiasmo degli “studenti per un giorno” e degli accompagnatori dell’equipe educativa sono stati evidenti durante l’intera lezione. Hanno dimostrato un vivo interesse, curiosità e rispetto nei confronti del relatore e del mondo affascinante dell’astronomia. Questa esperienza dimostra quanto le persone con disabilità siano in grado di adattarsi a luoghi accessibili e quanto sia fondamentale includerle in tutte le sfere della vita sociale ed educativa.

L’Istituto Mario Ciliberto, sotto la guida del suo dirigente scolastico, Girolamo Arcuri, si è confermato come un’istituzione unica nel suo genere. La sua dedizione all’inclusività e all’educazione aperta al territorio si è dimostrata un pilastro essenziale. Questa scuola è in grado di tessere legami con tutti gli attori sociali, è attenta alle esigenze di tutti i suoi studenti e dimostra una sensibilità senza pari in ogni occasione.







ADVERTISEMENT

Alla fine dell’incontro, gli applausi sono scaturiti spontaneamente, viaggiando nella duplice direzione, dai professori agli “studenti” e viceversa. È stata una giornata di scambio preziosa, e c’è la promessa di rivedersi presto. Gli ospiti sono stati accolti con affetto e considerazione, dimostrando che l’Istituto Mario Ciliberto è veramente una scuola che abbraccia l’inclusività.

Il Centro Diurno Marianna Agostino e la Cooperativa Shalom vogliono esprimere la loro sincera gratitudine al dirigente scolastico Arcuri, al vicario Francesco Desiderio e al professor Devono. Grazie a loro, hanno potuto vivere un’esperienza inclusiva presso l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Ciliberto” e visitare uno dei planetari più grandi e meglio attrezzati del sud Italia. Questo evento è un esempio di come la dedizione all’educazione inclusiva può rendere il mondo un luogo migliore per tutti, indipendentemente dalle abilità individuali.