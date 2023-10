Approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario2023/2025 Ratifica delle deliberazioni di Giunta comunale n.47, del 9 agosto 2023, da parte della maggioranza, contrari la minoranza rappresentata in consiglio dalla consigliere Giovanna Stasi, la quale ha ribadito il ritardo della trasmissione delle delibere per essere visionate in tempo da parte dalla minoranza, anche se ha ribadito il sindaco Mario Sculco- le delibere sono state pubblicate entro il limite di legge. Avevamo 60 giorni di tempo per ratificare la delibera n.47 al consiglio ha detto Natalino Figoli dall’ufficio di ragioneria. La variazione è dovuta ad adeguamenti per caro prezzo dei materiali ha detto il sindaco. Anche la variazione di bilancio al secondo punto dell’odg è stato approvato solo dalla maggioranza variazione riguardante lavori già avviati dovuto all’avvicendamento energetico dell’impianto di illuminazione. Circa l’ultimo punto su Alienazione terreno comunale via Sante Croci , ha ribadito la consigliera Stasi, mancava la manifestazione di interesse che andava rinnovata, il sindaco Sculco ha chiarito invece di avere ricevuto parere favorevole da parte dell’ufficio tecnico. Buone notizie giungono invece sul tema ambientale anticipato dalla consigliere Stasi e comunicato durante il consiglio dal sindaco Sculco circa la macchina mangia plastica che darà la possibilità di risparmiare sulla Tari.







ADVERTISEMENT