Nella mattinata di ieri è stata inaugurata la sede sindacale del sindacato di Polizia COISP, alla presenza del cappellano della Polizia di Stato Mons. Pancrazio LIMINA, del signor Questore Dottor Marco GIAMBRA, dei dirigenti e di tantissimi colleghi della questura e delle specialità della Polizia di Stato su tutta la provincia Crotonese, che hanno fatto sentire la loro vicinanza a questa struttura che oramai da anni sta ricevendo sempre più consensi tra i colleghi Crotonesi.

Finalmente i Poliziotti della federazione COISP/MOSAP, tra i primi per rappresentatività nella provincia Pitagorica avranno una ‘’CASA’’ che sarà la casa di tutti i colleghi, e aperta per risolvere eventuali problematiche e dare assistenza a tutti i colleghi.







Si ringraziano in particola modo Mons. LIMINA per la continua vicinanza e per la benedizione data alla struttura, il Signor Questore per il difficilissimo compito risolto in modo esemplare, nel trovare un locale idoneo e a norma, da adibire a sede sindacale, la struttura Nazionale e Regionale COISP per il supporto dato; la segreteria e dirigenti sindacali della struttura COISP di Crotone, e tutti i colleghi, che anno dopo anno aderendo sempre più numerosi al COISP/MOSAP, ci spinge ancora di più a impegnarci giornalmente a tutela dei diritti, con senso di responsabilità e con lo spirito propositivo e costruttivo che ci ha sempre caratterizzato nei rapporti con la nostra amministrazione.