La sicurezza sul lavoro è il fondamento su cui poggiano le opportunità, la produttività e il benessere di ciascun lavoratore. In occasione della 43ª Settimana Europea della Sicurezza sul Lavoro, Mosmode, un’azienda leader nel settore dei Montaggi, Smontaggi e Demolizioni, ha organizzato l’evento “Cosmoergasia” presso il Teatro Apollo di Crotone il 28 ottobre. Questa straordinaria giornata ha affrontato il tema della sicurezza in modo innovativo e coinvolgente, coinvolgendo la comunità locale e le scuole della città.

Nunzio Cannavale, responsabile del settore sicurezza di Mosmode, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza della sicurezza sul posto di lavoro. Mosmode porta avanti l’eredità di sicurezza e responsabilità iniziata da suo fondatore, Nunziante Cannavale, nel 1974. Cannavale ha ribadito che la sicurezza sul lavoro è un dovere, non un costo, e ha enfatizzato l’importanza di coinvolgere i giovani sin dalla loro età scolare per promuovere una cultura della sicurezza.

Gaspare Brescia e Salvatore Mongiardo, rappresentanti della Nuova Scuola Pitagorica, hanno svelato il coinvolgimento di Mosmode nella realizzazione di una maestosa statua di Pitagora, un’opera d’arte alta oltre 6 metri e mezzo, che diventerà parte del patrimonio culturale della città. Questo contributo di Mosmode alla cultura locale riflette il loro impegno nella comunità.







Mario Spanò, presidente di Confindustria Crotone, insieme a Luca Mancuso e Andrea Esposito, rappresentanti di FenImprese, ha sottolineato l’importanza della sicurezza sul lavoro per il settore industriale e l’associazionismo imprenditoriale. Hanno evidenziato come la sicurezza sia un valore essenziale per la crescita delle aziende e un diritto dei lavoratori.

Il punto culminante dell’evento è stato lo spettacolo “Attenzione all’Attenzione” tenuto da Silvano Frigerio e Terenzio Traisci, che hanno mostrato l’importanza dell’attenzione e della concentrazione sul lavoro per prevenire incidenti.

“Cosmoergasia” è stato un evento straordinario che ha unito l’arte, la cultura e la comunità per promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità nei luoghi di lavoro. Mosmode ha dimostrato concretamente il loro impegno nella promozione della sicurezza sul lavoro e del benessere della comunità di Crotone. L’evento rimarrà un punto di riferimento per la promozione della sicurezza sul lavoro, unendo le forze per creare luoghi di lavoro più sicuri e consapevoli.