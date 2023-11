Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A2 di pallanuoto e in casa Rari Nantes Auditore cresce l’attesa. Gli squali biancazzurri di mister Checco Arcuri saranno impegnati all’esordio, sabato prossimo, in trasferta a Roma contro l’Olympic, per poi ospitare sette giorni dopo un’altra compagine capitolina in casa: la Lazio.

“L’emozione cresce – afferma il presidente, Vincenzo Arcuri – Pensiamo di aver lavorato bene in estate e le aspettative aumentano. Avremo un bel battesimo di fuoco con l’Olympic Roma Pallanuoto di Mario Fiorillo, vera e propria leggenda della pallanuoto italiana olimpionica a Barcellona ‘92. Saranno giorni intensi e ore febbrili. Gli ultimi ritocchi alla logistica per la trasferta, le ultime bracciata di rifinitura e poi il trasferimento a Roma dove nello scenario della piscina museo del Foro Italico – dalle ore 13.00 di sabato 04 novembre – prenderà il via in nostro secondo storico campionato di Serie A2”.

Giorni in cui la Rari Nantes Auditore ha cercato l’affiatamento giusto, in tanti sono arrivati e di qualità, ma ciò che è in grado di fare la differenza davvero è sempre lo stare insieme, lavorando e guardando nella stessa direzione.







“Siamo reduci da due settimane di common training e test matches con la Nuoto Catania, compagine di Serie A1 con all’attivo 8 partite ufficiali tra massima serie e Coppa Italia – aggiunge Arcuri – società che ringraziamo per accoglienza, disponibilità e condivisione e soprattutto perché che ci ha consentito di assaggiare ritmi, intensità e profili di gioco di livello superiore. Non vediamo l’ora di esordire. Avvertiamo la responsabilità di rappresentare la città e la regione nelle massime categorie dello sport nazionale e siamo davvero emozionati dal poter nuovamente avere l’opportunità di incontrare e ospitare a Crotone la pallanuoto che conta. La serie A2 sta acquisendo sempre più fascino e popolarità sia in termini di presenze di giocatori di spessore e dal notevole palmares che di spettacolarità delle sue partite, sempre incerte ed equilibrate. Sintomo che i valori tra le società partecipanti sono similari”.

La Rari Nantes Auditore ormai è un vero e proprio progetto, che ha l’ambizione di crescere, senza mai perdere quell’umiltà che rimane il fondamento di una società giovane, ma con le idee chiarissime: “È su questi valori che stiamo costruendo la nostra stagione: sacrificio, resilienza, condivisione, unità di intenti. Siamo ben consci che saremo per tutto l’anno una debuttante. E come tale dovremo cercare di “sgomitare” in ogni singola partita per guadagnarci rispetto e punti classifica. Ci saranno momenti difficili, sconfitte: l’unico modo per uscirne più forti sarà mettere in gioco i nostri valori morali individuali e di gruppo. Sarà sicuramente affascinante. Le aspettative in questo momento sono molto alte perché è la gioia, per l’attesa del debutto, che spinge i nostri pensieri ben oltre la lucidità”.

Dai test sono arrivate ottime risposte, anche se il campionato, con in palio punti pesanti, sarà un’altra cosa: “I ragazzi sono tirati a lucido – chiosa Arcuri – Pronti a debuttare e ad assumere tutte le informazioni e nozioni necessarie per essere competitivi. Lo staff tecnico sta lavorando in funzione di ciò e anche noi a livello societario ci sentiamo pronti”.