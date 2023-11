“Da Presidente di uno degli Ordini più piccoli d’Italia, quello della Provincia di Crotone, che in questo momento coordina la rete dei 24 Ordini del Sud, considero la presenza di un nostro collega del Coordinamento nell’Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini Architetti PPeC come un segnale di attenzione nei confronti del lavoro da noi svolto sin qui.

È un lavoro di condivisione fattivo avviato circa due anni fa, capace di crescere e consolidarsi nel tempo, e che sin dal primo momento si è connotato non come scelta localistica e divisiva quanto piuttosto come volontà di contribuire a far crescere il livello del confronto e della partecipazione nell’interesse più generale. Il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza, con le votazioni tenutesi il 26 ottobre scorso, ha senza dubbio rappresentato una grande opportunità di discussione e confronto tra gli Ordini Territoriali presenti sull’intero territorio nazionale che, uniti nell’interesse degli iscritti, si rendono promotori di mozioni e istanze nei confronti del Consiglio Nazionale”.

Così Francesco Livadoti, Presidente OAPPC Crotone, a valle del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli che vede eletto il Presidente dell’Ordine di Lecce, Tommaso Marcucci, accanto ai riconfermati, per il secondo mandato, presidenti dell’Ordine di Macerata, Vittorio Lanciani, e dell’Ordine di Pordenone, Marina Giorgi.

“L’elezione nell’Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini del collega Tommaso Marcucci, componente del consiglio della Federazione degli Ordini degli APPC della Puglia e del Coordinamento degli Ordini del Sud”, rappresenta, aggiunge Maurizio Marinazzo, presidente dell’Ordine APPC di Brindisi, oltre che della Federazione degli Ordini della Puglia, “il risultato positivo di un lungo lavoro di squadra e di condivisione di strategie generali ed obiettivi comuni. In questi due anni il Coordinamento, anche attraverso scambi di informazione, contributi, riunioni collegiali itineranti nelle diverse regioni meridionali, ha prodotto documenti e proposte di legge in materia di appalti pubblici, competenze professionali, ordinamento professionale e corsi di studio, contribuendo alla discussione operativa su temi cogenti come la costruzione e l’attuazione del PNRR, i superbonus, i bonus edilizi, la rigenerazione e riqualificazione urbana, l’equo compenso e le competenze professionali. All’Ufficio di Presidenza neo-eletto, oltre agli auguri dei nostri Ordini, va la conferma del nostro impegno a volere continuare, con la stessa convinzione, il lavoro intrapreso nell’interesse di tutti i colleghi rappresentati”.







ADVERTISEMENT

“La Conferenza Nazionale degli Ordini è il luogo naturale e, per noi, fondamentale”, dice Tommaso Marcucci, Presidente Ordine degli Architetti PPeC di Lecce, “dove trova concretezza il lavoro di discussione, proposizione, condivisione sui temi che coinvolgono la nostra professione e richiamano la centralità dell’architettura, della pianificazione, dell’urbanistica e della conservazione nei processi, ormai sempre più vorticosi, di trasformazione urbana e territoriale. È stata una candidatura maturata a partire dal lavoro svolto all’interno del Coordinamento, confortata da un sostegno ampio e territorialmente trasversale, ed è importante rilevare come la composizione dell’Ufficio di Presidenza eletto il 26 ottobre scorso rispecchi in modo armonico sud, nord e centro. È un risultato elettorale che vivo nel segno di una responsabilità multipla: l’intera categoria professionale, il Coordinamento degli Ordini del Sud e gli Ordini della Federazione della Puglia che onorerò con lealtà e umiltà.

Non posso non ricordare con particolare gratitudine i colleghi del consiglio dell’Ordine di Lecce per il sostegno ed il conforto ricevuto nella difficile attività quotidiana che svolgiamo per i nostri iscritti con la ferma convinzione che il nuovo impegno assunto non ci impedirà continuare a garantire le attività di sostegno e supporto perseguite fino ad oggi.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno attestato stima e fiducia, e rivolgo un personale ringraziamento al collega Pezzali, membro uscente dell’Ufficio di Presidenza e Presidente dell’Ordine APPeC di Parma, per il lavoro sin qui svolto”.