Share on Twitter

Share on Facebook







ADVERTISEMENT

4 Novembre 2023

LATINA: Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Paganini, Di Livio, Cittadino (18’st Del Sole), Riccardi (43’st Fabrizi), Crecco; Mastroianni (30’st Jallow), Fella (18’st Ercolano). A disp.: Vona, Bertini, Serbouti, Gallo, Di Renzo, Perseu, Polletta, Marino. All. Di Donato

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Bove; Tribuzzi, Petriccione, Felippe, D’Ursi, Crialese (34’st Giron); Tumminello, Gomez (34’st Cantisani). A disp.: D’Alterio, Lucano, Papini, Spaltro, Giannotti, Bruzzaniti, Schirò, Pannitteri, Jurcec, Solmonte. All. Zauli

ARBITRO: Emmanuele di Pisa

AMMONITI: Fella (L), Cortinovis (L), Ercolano (L), Cantisani (C)