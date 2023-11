Share on Twitter

6 Novembre 2023

Under 15: Picerno-Crotone 0-1

PICERNO: Maddalo, Cordasco E., Catino, Cordasco N., Muselli (15’st Orlando), Li Santi (15’st Cavallo), Melella, Cervone, Opramolla (15’st Arno), Curcio, Passarella. All. Antohi

CROTONE: Cava, Russano, Donadio (34’st Crimi), De Tursi, Muraca, Cosentino, Riganello (1’st Rizzo), Greco, Ammendola, Montesano, Lami. All. Corrado







Rete: 25’pt Greco

Under 17: Picerno-Crotone 1-3

PICERNO: Russillo, Carnesciali, Delle Foglie (1’st Ruggiero), Ragone (29’st Capece), Starace, Ferrentino, De Luce, Scalcione (29’st Summa), Pedone (12’st D’Amato), Sanchirico (29’st Marcantonio), Rovazzani. All. Dettori

CROTONE: Vrenna A., Piperis (43’st Basso), Trovato (43’st Ruggiero), Mirarchi, Pagano, Appeso, Romeo (22’st Bianchi), Fratto (1’st Maiolo), Cantisani (38’st Sinopoli), Vrenna M. (1’st Buonaccorsi), Terrasi (43’st Felicetti). All. Lomonaco

Reti: 1’st Romeo (C), 6’st Terrasi (C), 26’st De Luce (P), 42’st Sinopoli (C)