Giorno 6 novembre c.m. alle ore 11:30 si è svolta la manifestazione finale del progetto POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020-Asse 6.8.3 “INNOVARE PER EDUCARE AL SAPERE” CUP: J81I23000080002 presso l’auditorium dell’I.C. “Casopero” di Cirò Marina (KR).

Durante i lavori è stata presentata la mission progettuale ossia riqualificare, potenziare e innovare la Biblioteca scolastica che è divenuta spazio educativo, fruibile non solo dagli allievi dell’istituto ma da ragazzi e famiglie di tutto il territorio anche grazie agli strumenti innovativi, i laboratori culturali e di arte.

Come ribadito dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Graziella Spinali, “le attività realizzate sono state finalizzate alla valorizzazione della biblioteca e delle sue attività offrendo ai ragazzi l’opportunità non solo di poter fruire di un luogo di cultura ma di poter loro stessi divenire produttori di cultura”.

Obiettivo principale del progetto è stato, dunque, quello di “rendere la Biblioteca uno spazio di aggregazione culturale e di inclusione sociale oltre che all’avanguardia tecnologica in grado di proiettarsi in rete per essere fruibile da chiunque”. La scuola, con la sua Biblioteca, ha potenziato la propria vocazione “inclusiva” che non si è limitata a promuovere la partecipazione, l’inclusione e l’apprendimento di tutti gli allievi, a prescindere dagli specifici bisogni educativi di ciascuno, ma che ha colto la presenza di alunni con BES o svantaggiati come un’occasione di ripensamento di pratiche educative e didattiche innovative grazie all’utilizzo di strumenti digitali.

Durante la giornata i partners del progetto hanno contribuito a rendere noto il loro prezioso apporto nella progettazione e nella realizzazione di quanto progettato e realizzato.

La Fondazione Culturale “Paolo di Tarso”, leader nel settore della digitalizzazione e innovazione tecnologica per la valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale e librario. Le attività svolte hanno reso una selezione di libri “narranti” con la metodologia dello storytelling multimediale, rendendo dunque questi contenuti accessibili a tutti.







Come affermato dal Dott. Fabio Gallo “E’ stata migliorata la gestione del patrimonio bibliotecario utilizzando tecnologie e strumenti innovativi come i “Garmin”, leader mondiale nella tecnologia GPS , realizzando la geolocalizzazione della biblioteca al fine di rendere facilmente raggiungibile la stessa scaricando gratuitamente il percorso dettagliato e costellato dei beni culturali del territorio nel percorso che porta il visitatore alla biblioteca”.

Sono stati realizzati storytelling anche in lingua LIS e inglese grazie all’utilizzo di camere professionali digitali e Insta 360 e video emozionali realizzati attraverso l’utilizzo di droni (DJI Avata, Dji – Mavic 3, Dji – Mavic Mini 3, Phantom4 Pro) e camere professionali digitali allo scopo di favorire anche la visione da visori di ultima generazione.

Oltre alla digitalizzazione e geolocalizzazione della biblioteca è stato realizzato uno spazio Web sul sito “Calabria excelsa”, unico museo digitale della Calabria, consultabile al link https://calabriaexcelsa.it/istituto-casopero-ciro-marina-biblioteca/

La Dott.ssa Elena Capocasale, dell’Associazione 3×21 i sogni di Saveria APS, ha relazionato sulle attività innovative di inclusione per i bambini con la sindrome di down ed altre disabilità, BES e DSA con una serie di laboratori a cui hanno partecipato n. 21 alunni di età compresa tra i 6 e i 13 anni, grazie alla presenza di educatrici specializzate nella consulenza tra pari, prima dell’inizio dell’a.s. 2023/2024. Tali attività denominate “Creattiva…mente” sono state espletate nei giorni 28, 29, 30 31 agosto 2023 e 1 settembre 2023 prevedendo attività laboratoriali dedicate alla lettura, all’inclusione, alla legalità e alla conoscenza del territorio.

L’Associazione Musicale Vivaldi, come rappresentato dalla Prof.ssa Rosa Anania, si è occupata di laboratori artistico musicali rivolti agli studenti denominati “Musical…mente” che hanno coinvolto gli alunni prima dell’inizio dell’a.s. 2023/2024 nei giorni 6, 7, 8 settembre 2023 coinvolgendo i linguaggi espressivi legati all’arte, al canto, al teatro e alla danza.

L’I.C. “Casopero” ha pubblicato quanto realizzato nel progetto anche in un’apposita sezione del prorpio sito web consultabile al link https://ic2casopero.edu.it/por-calabria-misure-di-sostegno-per-biblioteche-ed-archivi-storici-pubblici/ nonché tutti gli adempimenti amministrativo-contabili nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Grande soddisfazione per una scuola che si mostra ancora una volta all’avanguardia con i tempi e le esigenze educative dell’utenza, mostrando un costante impegno nella cura degli alunni e promuovendo un’offerta formativa ampia e variegata.