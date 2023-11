Share on Twitter

Una vicenda di scomparsa che ha tenuto in ansia l’intera comunità di Crotone si è conclusa con un lieto fine, grazie all’efficace intervento dei Carabinieri.

Il 7 novembre scorso, Giuseppe Muscatello, 42enne residente a Crotone, si è allontanato dalla sua abitazione insieme ai suoi due cani, senza avvisare nessuno. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra i suoi parenti, che conoscevano il suo difficile stato emotivo. La situazione è diventata ancor più critica dal momento che Muscatello non aveva con sé né documenti né il cellulare.

Immediatamente dopo la segnalazione dei parenti, i Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno avviato le ricerche, coordinati dalla Prefettura nell’ambito del Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse. Le forze dell’ordine, insieme ai Vigili del Fuoco di Crotone, hanno perlustrato l’area palmo a palmo per due giorni, suscitando l’attenzione e la partecipazione dell’intera comunità.

La svolta si è verificata nella mattinata odierna, quando il personale della Sezione Radiomobile di Crotone ha rintracciato Muscatello in stato confusionale, infreddolito, lungo la Strada Statale 106 “Ionica”, in direzione Catanzaro, nella località Steccato di Cutro. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando Muscatello all’ospedale di Crotone per accertamenti sanitari.







La notizia del ritrovamento ha portato sollievo e commozione alla famiglia di Muscatello, che aveva lanciato accorati appelli attraverso i social media, le testate giornalistiche locali e nazionali, e aveva persino rilanciato la notizia in diretta televisiva durante la trasmissione “Chi l’ha visto” su Rai3.

La collaborazione operativa tra le diverse forze dell’ordine a Crotone ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia nel gestire situazioni di emergenza e garantire la sicurezza cittadina. La gratitudine della famiglia è stata espressa nei confronti dei Carabinieri e di tutti coloro che hanno contribuito al ritrovamento di Giuseppe Muscatello, restituendo serenità a una comunità che aveva vissuto due giorni di apprensione.