La scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” ha affascinato genitori e spettatori con la sua straordinaria recita intitolata “Le Fatine dell’Autunno”. Questo magico spettacolo ha visto come protagonisti i piccoli studenti, compresi nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 5 anni. Un’esperienza educativa che va oltre il semplice intrattenimento, poiché mira a insegnare ai bambini il significato dell’autunno, arricchendo la loro conoscenza su temi come animali, colori e frutti.

Grazie all’impegno delle insegnanti, tra cui spiccano Giusy Rizzo, Marino Nella, Letizia Anania, Sandra De Franco, Emanuela Iuele, Garrubba Rossella, Francesca Bruno e Stella Renda, i bambini sono stati guidati in un viaggio di apprendimento ricco di curiosità e determinazione. Le insegnanti hanno svolto un ruolo cruciale nel monitorare e supportare ogni progresso individuale, contribuendo al successo complessivo della recita.

Ciò che rende davvero straordinario questo evento è il coinvolgimento attivo dei bambini nella comprensione della storia di San Martino, dove hanno assunto il ruolo di protagonisti. La recita non solo ha offerto un’opportunità per esplorare la stagione autunnale, ma ha anche permesso loro di immergersi nel significato di tradizioni culturali.







ADVERTISEMENT

L’orgoglio e la soddisfazione per il successo della recita appartengono non solo ai piccoli attori, ma anche alla dedicata dirigente Filomena Cozza. Con amore e passione, la dirigente ha guidato la scuola nell’implementazione di numerosi progetti, dimostrando un impegno costante nel plasmare il futuro attraverso l’educazione dei giovani.

In conclusione, “Le Fatine dell’Autunno” non è stata solo una recita, ma un’esperienza educativa indimenticabile che ha coinvolto i bambini in un viaggio di apprendimento, sostenuto da un team di insegnanti dedicati e guidato da una dirigente visionaria. Un plauso speciale va a tutti i partecipanti, che con il loro impegno hanno reso questa recita un vero successo e un ricordo prezioso per la comunità della scuola “Il Bosco Incantato”.