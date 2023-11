Share on Twitter

Share on Facebook

Oggi, domenica 12 novembre 2023, alle ore 17.30, Palazzo Porti sarà il palcoscenico di un evento culturale di rilievo. L’Associazione Radici di Cirò Marina, in collaborazione con l’Associazione Culturale Veliero APS, presenterà il libro dell’autore di spicco Luigi De Magistris. L’ingresso è libero, offrendo a tutti gli appassionati di cultura e letteratura l’opportunità di partecipare a un incontro unico.

Il protagonista della serata sarà il libro di Luigi De Magistris, figura di spicco nel panorama culturale e politico italiano. L’autore, noto per la sua lunga carriera politica e il suo impegno per la giustizia e la trasparenza, presenterà il suo lavoro letterario in un contesto stimolante e coinvolgente.

La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti illustri che contribuiranno a rendere l’incontro ancora più interessante. Tra di essi, il Prof. Costabile dell’Unical, personalità di spicco nel campo accademico, offrirà un contributo prezioso all’analisi del libro. Il giornalista del Quotidiano del Sud, Antonio Anastasi, porterà la sua prospettiva giornalistica, arricchendo la discussione con il suo punto di vista unico.







ADVERTISEMENT

La serata vedrà i saluti istituzionali da parte di Francesca Gallello, presidente di Radici Internazionale e Veliero APS. La presenza di figure di così alto profilo aggiunge ulteriore prestigio all’evento, sottolineando l’importanza della cultura e della letteratura nell’ambito associativo.

A guidare la presentazione e la moderazione dell’evento sarà Mariasole Cavarretta, presidente di Radici sezione di Cirò Marina. La sua competenza e il suo carisma garantiranno una conduzione dinamica e coinvolgente, creando un ambiente propizio per una discussione approfondita e stimolante.

L’ingresso libero sottolinea l’approccio inclusivo dell’Associazione Radici e dell’Associazione Culturale Veliero APS, rendendo l’evento accessibile a un vasto pubblico desideroso di approfondire temi culturali e letterari di attualità.