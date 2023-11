Share on Twitter

La Fondazione L & D.Siciliani E.TS ha celebrato con entusiasmo la Festa di San Martino, trasformando l’evento in un’opportunità educativa unica per i bambini e i loro genitori. Attraverso una rappresentazione coinvolgente delle varie sezioni e l’incantevole canto autunnale dei piccoli, la scuola ha offerto uno spettacolo che ha celebrato non solo la festa, ma anche la ricchezza culturale della Calabria.

Il progetto didattico “Valorizziamo il territorio: la Calabria” è stato il fulcro di questa celebrazione, permettendo di esplorare i prodotti, la storia e le tradizioni della regione. L’iniziativa ha mirato a educare i bambini sin dalla prima infanzia sulla conoscenza delle proprie radici, trovando nella festa di San Martino l’occasione perfetta per condividere con la comunità il risultato del lavoro svolto dagli studenti e dagli insegnanti.

Gli stand allestiti dalle diverse sezioni hanno riflettuto l’impegno nel valorizzare aspetti specifici della cultura calabrese. La sezione delle farfalle ha esplorato i miti calabresi, concentrandosi su figure come Filottete e Apollo Aleo, legati all’antica città di Krimisa. Le coccinelle hanno dedicato il loro spazio agli agrumi calabresi, esplorando le varietà locali come arance di S. Giuseppe, clementine e bergamotti.







I delfini hanno affrontato il tema della produzione dell’olio, mettendo in luce il processo particolare legato al territorio calabrese. Infine, le sezioni nido-primavera hanno celebrato il vino, un prodotto d’eccellenza della Calabria, guidando i bambini attraverso le varie fasi della vendemmia.

Questa giornata ha rappresentato un connubio perfetto tra festa e apprendimento, dimostrando che educare alla conoscenza delle proprie radici può essere un’esperienza coinvolgente e divertente per i più piccoli. La Fondazione L & D.Siciliani E.TS ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nell’offrire un’educazione completa che abbraccia la cultura locale.