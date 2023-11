Nel corso di questa settimana sono proseguiti i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Crotone negli ambiti del consumo delle sostanze stupefacenti, della circolazione stradale e di reati in genere.

Nell’ambito dei servizi antidroga sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone tre giovani italiani perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish.







Nel medesimo contesto operativo, altri 3 soggetti, residenti in provincia, venivano denunciati in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per il possesso ingiustificato di armi bianche, per guida senza patente perché già revocata e per il rifiuto di sottoporsi all’alcol test.

Come ormai consuetudine, i Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni a porre particolare attenzionare a questi particolari illeciti civili e penali, nel tentativo di prevenire le violazioni più gravi, quali la guida in stato di ebbrezza e lo smisurato consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, per scongiurarne le conseguenze spesso tragiche.