Terza giornata di campionato per la Rari Nantes Auditore Crotone, che sfiderà domani, sabato 18 novembre, l’Acquachiara nella storica piscina Scandone di Napoli. I partenopei sono ancora imbattuti in classifica e vengono dalla vittoria nel derby con l’Arechi Salerno, gli squali invece vogliono continuare il proprio percorso, con l’obiettivo di ottenere ancora risultati positivi e di migliorare ancora di più dal punto di vista del gioco. Con il passare delle settimane nel gruppo cresce sempre l’affiatamento e anche lo spirito di unione e di appartenenza, anche perché il tecnico Checco Arcuri come sempre tiene tutti sulla corda, nella consapevolezza che il contributo di ogni singolo atleta è fondamentale.







ADVERTISEMENT

“Le prime due – afferma il portiere Pasquale Palermo – sono state partite molto difficili, combattute, nelle quali siamo riuscite ad ottenere delle vittorie importanti. In particolar modo la prima, in trasferta al Foro Italico non è mai facile per nessuno. Adesso però dobbiamo concentrarci solamente sul futuro e sulla prossima gara”. Che, per Pasquale Palermo, sarà davvero un osso duro da affrontare: “L’Acquachiara è una squadra organizzata e molto ben allenata, conosco il loro tecnico e so quanto può dare ad un gruppo. Non sarà facile. Noi però pensiamo a fare il nostro, questo è un gruppo formato da tanti elementi, tutti fondamentali e ognuno di noi può e deve dare il proprio contributo. Ognuno di noi deve sempre allenarsi al massimo per farsi trovare pronto. Ormai siamo usciti allo scoperto, siamo consapevoli che le squadre ci aspetteranno per dare il loro meglio”.

Palermo, poi, torna sulla gara di domani: “Come detto sono organizzati e ben allenati, la Scandone poi è sempre un palcoscenico importante. Noi però ci faremo trovare pronti e ovviamente scenderemo in vasca per ottenere il massimo”.