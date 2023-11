Share on Twitter

Dal 19 al 23 novembre, l’Up Urban Prospective Factory ospiterà un’esperienza unica a cura di Luca Mazzone. Tre pareti intere di SempreLucida offriranno uno sguardo senza risposta sull’universo, permettendovi di immergervi in domande senza tempo. L’evento si terrà a Trastevere, via dei Salumi 53.

Up Urban Prospective Factory e Kyabasu presentano: “E fin qui, nessuno ha capito niente”

SempreLucida, l’artista dietro le affascinanti creazioni, presenterà la sua prima mostra personale curata da Luca Mazzone e Marta Di Meglio. L’apertura ufficiale si svolgerà domenica 19 novembre alle 18:30 presso lo spazio espositivo in via dei Salumi 53, Trastevere.

All’interno della mostra, gli spettatori avranno l’opportunità di ammirare una varietà di opere, tra cui locandine, tele, illustrazioni digitali e poster, tutte selezionate e dipinte a mano da SempreLucida. Queste opere originali creano un dialogo unico con il pubblico, offrendo a nuove persone la possibilità di scoprire la passione e il lavoro che l’artista coltiva da oltre dieci anni.







La mostra presenterà anche nuove opere di grande formato mai viste prima, fornendo uno sguardo approfondito nell’iconografia delle bambole di SempreLucida. Attraverso i suoi dipinti, l’artista comunica chiaramente sentimenti, pensieri ed emozioni, invitando il pubblico a esplorare il suo mondo interiore.

SempreLucida, diplomata in scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma nel 2008, ha continuato la sua formazione con un master in Illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics e un corso di disegno e tecnica del fumetto alla Scuola Romana del Fumetto. Da oltre sei anni, si dedica alla street art a Roma e in tutta Italia. Il suo progetto artistico abbraccia l’esplorazione di tecniche e supporti diversi, con una particolare attenzione ai personaggi femminili forti e determinati.

L’utilizzo di materiali riciclati, acrilico e uniposca trasforma oggetti comuni come buste di carta, scatoloni e tovagliette in opere d’arte uniche. SempreLucida, con ironia, dichiara: “Non sono un’artista, faccio solo pupazzi”.

Non perdete l’occasione di immergervi nell’universo artistico di SempreLucida presso l’Up Urban Prospective Factory. L’artista vi invita a esplorare le profondità delle sue opere e a scoprire il significato dietro le sue affascinanti creazioni.