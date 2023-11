Share on Twitter

18 Novembre 2023

CASERTANA: Venturi; Calapai, Cadili, Sciacca, Anastasio; Casoli, Proietti, Toscano; Tavernelli, Montalto, Taurino (8’st Turchetta). A disp.: Marfella, Trematerra, Curcio, Matese, Galletta, Del Prete, Paolino, Gigliofiorito. All. Cangelosi

CROTONE: Dini; Papini, Loiacono, Bove (30’pt Giron); Tribuzzi, Petriccione, Felippe, Pannitteri (1’st Leo), Bruzzaniti (1’st D’Ursi); Tumminello, Gomez (37’st Vuthaj). A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Giannotti, Schirò, Vinicus, Cantisani, Crialese, Jurcec. All. Zauli

ARBITRO: Frascaro di Firenze

MARCATORI: 17’pt Montalto (Ca), 23’st Gomez (Cr) su rigore

AMMONITI: Bove (Cr), Tavernelli (Ca), Montalto (Ca), Venturi (Ca), D’Ursi (Cr)

ESPLUSI: 21’st Cadili (Ca) per doppia ammonizione