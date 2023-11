La Volley Cirò Marina conquista 5 punti in 7 giorni nonostante un periodo nero caratterizzato da molti infortuni.

Sono comunque due le vittorie, contro la Pink Volley Lamezia per 3-1 e per 3-2 contro la Pallavolo Stella Azzurra.

Dopo l’infortunio di Stasi, nella gara contro la Pallavolo Rossano, altre due atlete si sono aggiunte all’elenco delle indisponibili, si tratta del palleggiatore Aromolo e dell’opposto Vella che, nella gara contro Castrovillari, a causa di attacchi scomposti da parte di una giocatrice del Castrovillari, hanno rimediato due distorsioni alla caviglia.

Per tali ragioni nella partita contro la Pink Volley Lamezia mister Stara è costretto a schierare una formazione inedita, con Dell’aquila in regia, Carluccio opposto, Malena ed il libero Lettieri in banda, al centro Capria e Dima.

Nel primo set parte subito forte la Pink Volo Lamezia di mister Cittadino che approfitta delle imprecisioni e degli errori gratuiti delle cirotane portandosi sul 1-7. Il duo Stara-Malena provano a ridisegnare la squadra, Ceravolo all’esordio stagionale subentra su Dell’aquila con Carluccio che passa in regia. Nonostante il nuovo assetto sono tante le imprecisioni delle padrone di casa così, nonostante più tentativi di recupero con gli ottimi attacchi di Capria e Dima, il Lamezia vince il set con il punteggio di 23-25.

Il secondo set parte addirittura peggio del primo con le Lametine avanti per 0-8, ma è a questo punto che Malena, Ceravolo e Lettieri hanno un moto di orgoglio ed iniziano a trascinare la squadra alla rimonta, infatti riescono a ridurre lo svantaggio fino al 7-9, sono poi i muri di Capria e l’ottima regia di Carluccio a fare la differenza e consentire alla Volley Cirò Marina di effettuare il sorpasso sul 16-15 e volare sulle ali dell’entusiasmo a chiudere il set con il punteggio di 25-21.

Galvanizzate dal set vinto le cirotane partono forte nel terzo set con Dima e Ceravolo sempre più determinati portandosi sul 13-4. Il set si chiude sul 25-16.

Nel quarto set mister Cittadino prova a sfruttare i punti deboli delle cirotane e effettuando ben 2 cambi nel sestetto iniziale il set diventa bello ed equilibrato, si va avanti punto a punto, 10-10, poi 18-18 ed infine 27-27, bellissima l’atmosfera e l’agonismo in campo, a fare la differenza nei punti finali è la voglia di non mollare mai di capitan Malena e compagne che riescono a chiudere il set e l’incontro con il punteggio di 29-27.

Sabato 18 Novembre invece la Volley Cirò Marina è stata impegnata, a Catanzaro, contro la Pallavolo Stella Azzurra, in una gara ancora più difficile ed impegnativa, infatti alle già citate infortunate si sono aggiunte le assenze forzate di Ceravolo e Affatato. Così mister Stara ha dovuto nuovamente ridisegnare la sua squadra, schierando Aromolo (in non perfette condizioni) in regia, il libero Lettieri e Malena in banda, Carluccio opposto, Capria e Dima al centro.

Nel primo set va subito in battuta Lettieri e conquista ben 5 punti consecutivi, così mister Fiorini è costretto a spendere subito un time-out.

La Pallavolo Stella Azzurra prova a rientrare subito in gara portandosi sul 10-14.

Il team cirotano riesce a mantenere il vantaggio sino alla fine grazie agli ottimi attacchi di Malena e Lettieri e alle difese di Carluccio e Capria, il set si chiude sul 22-25.

Nel secondo set il Catanzaro entra in campo ancora più determinato, dal canto loro, le cirotane, sfoderano un’ottima prestazione, si gioca quindi all’insegna dell’equilibrio.

Si va avanti sino al 17 pari, poi un break delle padrone di casa risulta decisivo ed i quattro punti conquistati sul 21-17 vengono mantenuti sino alla fine, il set si chiude sul 25-21.

Il terzo parziale è la fotocopia del secondo, con le due squadre a lottare su ogni pallone, il che rende la partita ancora più bella e avvincente. Gli attacchi di Carluccio e Dima consentono alla Volley Cirò Marina di rimanere attaccate alle catanzaresi di casa fino al 15-15, solo alcuni episodi favorevoli consentono alla squadra di mister Fiorini di acquisire i 3 punti di vantaggio che gli consentono di chiudere il set con il punteggio di 25-22.

Per nulla scoraggiate dal risultato partono subito forte le ragazze di mister Stara, grazie anche ad una ritrovata Lettieri e agli attacchi sempre efficaci di Malena e Capria. Anche in questo set si assiste a delle bellissime giocate e a degli strepitosi recuperi da parte di entrambe le squadre, il match è sempre in equilibrio, 7-7, 13-13, 18-18, 20-20, nel finale di gara è Aromolo a fare la differenza, nonostante una condizione fisica non ottimale, con delle giocate sempre precise e determinanti che riescono a sorprendere le avversarie e a indirizzare il set che si conclude sul 22-25. E’ parità 2-2.

Entusiaste del pari raggiunto, la Volley Cirò Marina parte subito forte nel quinto set così al pronti via si è già sul 2-6 grazie agli ottimi servizi di Lettieri e alle strepitose difese dei centrali Capria e Dima.

Ma la Pallavolo Stella Azzurra non demorde provando a rientrare in gara, si cambia campo sul 5-8.







Le ragazze di mister Fiorini provano a spingere sull’acceleratore ma una strepitosa Malena consente alle cirotane di portarsi sul 9-14. Finito? No, tutt’altro! La Pallavolo Stella Azzurra ha un sussulto finale con 4 punti consecutivi al servizio con le distanze che si riducono a solo due punti 13-14. Sul servizio successivo la palla è out e le ragazze dei Mister Stara e Malena possono festeggiare la vittoria.

Una vittoria sofferta ma meritata per la Volley Cirò Marina, che, nonostante le assenze e gli infortuni riesce a conquistare una vittoria importantissima.

Grande la soddisfazione del coach Antonio Stara e di tutta la società a fine gara che ha esaltato lo spirito ed i sacrifici delle sue ragazze che malgrado mille difficoltà, infortuni ed assenze forzate non mollano mai e riescono sempre a trovare le giuste motivazioni e a “risorgere” come la Fenice, che è il simbolo della società.