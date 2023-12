Share on Twitter

Share on Facebook

9 Dicembre 2023

11ª giornata: Napoli-Crotone 0-1

NAPOLI: Turi, Puzone (18’st De Chiara), Di Lauro, Russo (18’st Borriello), Gambardella, De Luca, Peluso (23’st Esposito), Gioielli, Vigliotti (37’st Raggioli), Vilardi, Rossi (18’st Lorusso). All. Tedesco







ADVERTISEMENT

CROTONE: Martino, Tarantino, D’Amora, Giancotti, Pirozzi, Geremicca (12’st Le Pera), Coscia (36’st Scandale), Aprile, Poerio (1’st Milano), Ambrogio, Loiacono (23’st Tosto). All. Lomonaco

Arbitro: Di Loreto di Terni

Reti: 35’pt Poerio

Ammoniti: Aprile, Geremicca, Tarantino (C);

Espulsi: 21’st Gambardella (N) per doppia ammonizione , 45’st Raggioli (N) e Pirozzi (C)