Il Patronato Enapa Caf Confagricoltura sede zonale di Ciro’ Marina ha annunciato una significativa svolta positiva per i beneficiari delle carte solidali “Dedicate a Te”. L’organizzazione ha ricevuto da parte del MASAF la comunicazione della proroga per lo sblocco delle carte non attivate e non ritirate.

A partire dal prossimo 15 Dicembre, senza un termine fissato di chiusura delle operazioni, coloro che ancora non hanno attivato o ritirato le loro carte avranno l’opportunità di farlo presso gli uffici postali. È fondamentale essere muniti della comunicazione del Comune, che riporta il numero identificativo e il relativo codice fiscale del beneficiario.

Questa vittoria rappresenta la conclusione di un’interlocuzione continua e dell’iter legato alle convenzioni di negoziazione assistita ex art.2 ss. del DL n.132/2014. Le notifiche ufficiali sono state inviate tramite posta elettronica certificata il 27 novembre 2023.







L’importanza di questa proroga va ben oltre il mero sblocco delle carte; essa rappresenta un atto di giustizia per tutti coloro che avevano temuto di aver perso questo fondamentale beneficio. La certezza di poter accedere a tali risorse offre una speranza rinnovata a chi si trova in condizioni di difficoltà economica.

Il Patronato Enapa Caf Confagricoltura desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Avvocato del Sindacato Teresa Iacometta, la cui determinazione e costanza hanno giocato un ruolo chiave nel raggiungimento di questo risultato. Inoltre, un riconoscimento speciale va al Senatore Ernesto Rapani per il suo interessamento e supporto sulla vicenda.

L’impegno costante del Patronato a favore dei propri assistiti è sottolineato in questo successo, confermando che la tutela dei diritti e degli interessi della comunità è al centro della missione dell’organizzazione. La svolta positiva per le carte solidali “Dedicate a Te” rappresenta un passo avanti nel garantire un sostegno concreto a coloro che ne hanno più bisogno.