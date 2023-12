Una pattuglia della Polizia Locale di Cirò Marina, durante un servizio di controllo del territorio, ha colto in flagranza un uomo, originario di Crucoli, mentre era intento ad abbattere un albero della pineta comunale di Cirò Marina. Gli Agenti, dopo aver notato un veicolo in sosta, in prossimità di un’area isolata, hanno deciso di avvicinarsi per un controllo accurato, prima del veicolo e successivamente nella pineta circostante. Insospettiti dai rumori provenienti dal bosco, gli operatori, hanno proceduto ad ispezionare approfonditamente l’area, cogliendo in flagranza l’uomo mentre era intento ad abbattere un albero di pino marittimo dell’altezza di circa 7 metri. Il provvidenziale intervento degli agenti ha permesso di bloccare il taglio netto dell’albero ed il prosieguo dell’attività illecita. Gli attrezzi utilizzati per il taglio sono stati posti sotto sequestro penale e l’autore del reato è stato denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato.







