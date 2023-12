“Babbo Natale in Moto”, questo lo slogan che il Moto Club “SHOT GUN LE MC” ha utilizzato nella giornata di oggi, per trasformare per qualche ora l’approssimarsi delle festività Natalizie, in momenti di solidarietà e gioia per gli alunni di alcune scuole della città. Dopo la altrettanto gioiosa e bella esperienza dello scorso anno, quest’anno, il Chapter BRVTIVM ha nuovamente rivolto la sua attenzione all’infanzia, impegnandosi nella donazione di materiale di supporto per attività scolastiche e ricreative. Durante le giornate del 12 e 13 dicembre, i Babbi Natale motociclisti itineranti hanno fatto tappa in numerose scuole, tra cui la scuola dell’infanzia “Siciliani”, le scuole “Don Vitetti”, “Affatato”, “Capo Trionto” dell’Istituto “Casoppero”, le scuole materne “Rajani e Artino” dell’Istituto Scolastico “Filottete”, le classi prime e seconde della scuola elementare Ferrari e la scuola dell’infanzia “Un Mondo a Colori”. Gadget, giochi e materiale scolastico sono stati distribuiti generosamente, rendendo magica l’atmosfera natalizia. Un giro per le vie della città che ha suscitato nei passanti e non solo,un’onda di emozioni e felicità. Questa è stata la terza edizione del “Babbo Natale in Moto” a Cirò Marina e nei prossimi giorni anche a S.Nicola Dell’Alto, durante il quale il Club ha regalato e regalerà sorrisi ed emozioni. Il Moto Club “SHOT GUN LE MC” ha le radici in Calabria, fondata nel lontano 2015 da membri delle diverse Forze dell’Ordine uniti dalla passione per le due ruote. Oltre alla passione per le moto, ciò che distingue questo club è il suo impegno sociale senza confini. La loro presenza si fa sentire sia a livello nazionale che internazionale, dimostrando che la generosità può superare ogni confine. La chiusura con grande festa, come dicevamo avverrà a S.Nicoal dell’Alto il 18 dicembre prossimo presso la scuola per l’infanzia di San Nicola dell’Alto, chiudendo così un capitolo di solidarietà e gioia che ha coinvolto le due comunità. Il Chapter BRVTIVM desidera esprimere profondi ringraziamenti a tutti i commercianti e all’istituto di vigilanza VGF srl che hanno reso possibile questa iniziativa, dimostrando uno straordinario spirito di solidarietà e unione cittadina. Come ci è stato riferito dal rappresentante del Club, “un riconoscimento speciale va ai militari della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina per il loro prezioso supporto nella donazione. Non da meno, un caloroso ringraziamento al Comandante della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina e al Comando Provinciale di Crotone per la presenza di un equipaggio motociclistico del Nucleo Operativo e Radiomobile di Crotone che hanno scortato la manifestazione, e al signor Questore di Crotone per aver messo a disposizione un equipaggio Nibbio motociclistico della Polizia di Stato. Infine, ma non per minore importanza, il Chapter BRVTIVM, la sua gratitudine ai sindacati Usic (Unione Sindacale Italiana Carabinieri) e al sindacato di polizia SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato) per il loro impegno sociale e il sostegno prezioso alle iniziative di beneficenza” perché queste iniziative solidali, hanno permesso al Club di dimostrare che la generosità e la solidarietà possono trasformare le festività in momenti indimenticabili.







