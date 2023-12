Un’esercitazione simulata è stata condotta per affrontare una “situazione” critica ipotetica che coinvolgeva il recupero e il trasporto sicuro della salma di un pescatore. A causa dell’innalzamento del livello delle acque del fiume Neto e della corrente forte, il pescatore è stato trasportato vicino alle paratie del ponte di ferro in loc. Timpa del Salto del Brigante tra i Comuni di Belvedere Spinello (KR) e Santa Severina (KR), dove è rimasto intrappolato tra arbusti trascinati dall’acqua.

Durante l’operazione simulata, è stata eseguita una parziale rimozione dei materiali accumulati vicino al ponte per evitare un potenziale “effetto diga”. In un terzo scenario, è stata ipotizzata un’importante frana innescata da fenomeni meteorologici intensi, con il contesto operativo scelto a Cavallerizzo, frazione del comune di Cerzeto, abbandonato nel 2005 a causa di una frana e ora utilizzato come area di addestramento per operatori specializzati in ricerca e soccorso urbano (Urban Search and Rescue – USAR).

L’Amministrazione comunale di Cerzeto ha collaborato attivamente, consentendo lo svolgimento delle attività addestrative sul campo. In un momento esercitativo separato, la Croce Rossa Italiana e il Servizio Comunale di Protezione Civile di Crotone hanno supportato il personale del Liceo Linguistico e Musicale “Gianvincenzo Gravina” a Crotone. In un’area ipotizzata alluvionata, è stata effettuata un’evacuazione, consentendo anche la verifica del piano di emergenza predisposto dalla struttura scolastica in conformità al D.Lvo 81/2008 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.