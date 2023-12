Share on Twitter

Oggi, alle ore 14:40 circa, una telefonata urgente ha allertato la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone, segnalando una situazione critica a Isola Capo Rizzuto in via Aldo Moro. Due cani erano stati segnalati caduti in una vasca, presumibilmente da diversi giorni.

I vigili del fuoco si sono immediatamente attivati, raggiungendo il luogo segnalato. Sul posto, hanno scoperto i due cani al centro di una vecchia vasca, situata in un parco del paese e completamente immersa in acqua stagnante da tempo.

La sala operativa, consapevole dell’urgenza della situazione, ha inviato un mezzo con gommone, normalmente utilizzato per evacuazioni in caso di eventi alluvionali. I soccorritori, indossando idrocostumi, si sono avventurati nella vasca per recuperare i due cani, assicurandosi di agire con prudenza e nel rispetto della sicurezza degli animali.

Prima dell’intervento, il veterinario di zona era stato tempestivamente allertato per garantire che i soccorsi fossero effettuati nel modo più professionale possibile. La sua presenza è stata fondamentale per valutare le condizioni di salute dei cani e fornire le cure necessarie nel caso in cui avessero subito danni durante il loro periodo in acqua.

Il team di soccorso ha dimostrato grande competenza e determinazione nel gestire una situazione così delicata. L’utilizzo del gommone e degli idrocostumi ha consentito di portare in salvo i cani in modo sicuro ed efficiente, evitando ulteriori rischi per la loro salute.







L’episodio sottolinea l’importanza della prontezza e della collaborazione tra le autorità locali, i vigili del fuoco e i professionisti della salute animale. Grazie all’azione rapida e coordinata, due vite sono state salvate, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza che coinvolgono gli animali.

Il gesto eroico dei vigili del fuoco e del veterinario di zona ha suscitato apprezzamento e gratitudine nella comunità locale, evidenziando l’impegno nel garantire il benessere degli animali e la sicurezza della comunità.