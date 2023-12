Share on Twitter

Sabato 30 dicembre 2023, Santa Severina propone un evento enogastronomico di elevato spessore : Santa Severina Wine Fest. Torna nell’incantevole Castello la seconda edizione dell’evento dedicato al mondo del vino, al cibo identitario alla musica e all’arte.

Le Associazioni Vivavisione, Le Quattro Porte, La Proloco Siberene e la cooperativa Aristippo in collaborazione con il Comune di Santa Severina e Città del vino propone un format unico nel suo genere, percorsi sensoriali, degustazioni guidate con Enologi e sommelier di vini della Doc Cirò , Melissa e S’antanna e della Igt valdineto.

Santa Severina Wine fest è un’esperienza unica in una cornice di fascino e bellezza che ci regala il Castello.

Nel format 2023 sono state inserire esperienze olfattive, in cui il visitatore potrà cimentarsi in un gioco sensoriale. Inoltre con l’ausilio di installazioni multimediali dedicati al mondo dell’arte si potranno effettuare viaggi virtuali ed immersivi dedicati al patrimonio culturale della Calabria. Tra le novità proposte parleremo di distillati calabresi, insieme ad un giovane barman che proporrà mix di gin e Vermut prodotti in Calabria.

Il presidente Margherita Lettieri di Vivavisione dichiara con entusiasmo il nuovo format migliorato, frutto del successo ottenuto nell’ edizione passata. Ci saranno 30 Cantine con 60 etichette in degustazione, in quanto il nostro obbiettivo è quello di dare evidenza alle piccole cantine che producono dei vini strepitosi del territorio, dalla vigna alla bottiglia e li vogliamo raccontare nel miglior modo possibile con esperti di settore.







L’inzio della manifestazione è 17:30, con un corso di ( tecnica di degustazione) gratuito ed esperienza con tavolo olfattivo. La suggestiva cornice del Castello accoglierà musicisti, e masterclass gastonomiche di cibo identitario.

Spazi e percorsi multimediali intratterrano i visitatori fino all’alba con cocktail e djset.

Santa Severina Wine Fest è un’ esperienza da regalarsi in un contesto da favola, unico ed originale.