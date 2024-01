ADVERTISEMENT

L’Associazione IDEA, guidata da Leonardo Fuscaldo ha avviato le attività per l’anno in corso, organizzando un Corso BLSD per operatori non sanitari che si inserisce nell’ambito della formazione alla risposta di base all’emergenza nella popolazione. Il corso tenuto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotone presieduto dal Presidente Monteleone con la partecipazione straordinaria di Helda Nagero, presidenteregionale della Croce Rossa Calabria – ha mostrato la lodevole espressione di esperienza e passione, in qualità di istruttore, di Michelino PARIANO presidente del Comitato Territoriale di Cotronei, come ci dichiara lo stesso Leonardo Fuscaldo, che aggiunge le finalità e obiettivi: “fare apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.” Il corso è iniziato con la presentazione del problema di salute che colpisce una moltitudine di persone quotidianamente, facendo riferimento e accennandoall’improvvisa scomparsa di volti noti come Vigor Bovolenta e Piermario Morosini, tragici episodi che hanno messo sotto i riflettori e all’attenzione del mondo sportivo in maniera ancora più importante che anche i giovani e gli sportivi potevano morire di arresto cardiaco, o la morte improvvisa del calciatore Davide Astori che, quotidianamente sottoposto a visite medico-sportive,non aveva fatto emergere la familiarità con la poco nota “Sindrome di Brugada”. Tutti i partecipanti al corso si sono esercitati con le pratiche BLSD: prevenzione e primo soccorso dal neonato all’anziano fragile, massaggio cardiaco e disostruzione in età adulta e pediatrica. In conclusione il presidente Fuscaldo ha marcato l’importanza dell’iniziativa “perché tutti siamo vulnerabili, genitori, figli e lavoratori che possiamo riscontrare il problema nella quotidianità. Ecco perché il prossimo obiettivo dell’associazione IDEA, ha proseguito Fuscaldo, è quello di creare una rete, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le Istituzioni, i medici, per creare una mappa dei defibrillatori presenti nella Città e di quanti addetti abilitati all’uso degli stessi.Il Comitato di Crotone ha munito i partecipanti di opuscoli in formato digitale, ma gli stessi verranno trasformati in manuali cartacei tascabili da portare sempre a seguito e da distribuire nella popolazione. Gli undici neo corsisti oltre alla certificazione IRC,della validità di due anni, aggiornato alle nuove linee guida internazionali si impegneranno a rinnovare la certificazione e mantenere le abilità e competenze, sempre vive, con un corso di retraining entro 24 mesi.