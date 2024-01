Il campo da gioco in erba sintetica dello Stadio Comunale “Punta Alice”, finalmente pronto per l’utilizzo, è stato il teatro del ritrovato caldo e sincero abbraccio della tifoseria in occasione della sua inaugurazione, che è coincisa con la gara tra tra l’ASD Cirò Marina e la Casabona PLS. A dare il calcio ben augurale, lo stesso Sindaco Sergio Ferrari, che sicuramente per qualche secondo si sarà rivisto nella sua veste di calciatore quando ancora un giovane promettente che ha accompagnato le squadre al centro del campo attorniati dai giovani allievi delle scuole calcio locali, Polisportiva Punta Alice, l’Asd Nuova Era, Atletico Crotone, prima che fuochi d’artificio e dopo il fischio dell’arbitro Lorenzo Zaccaro dessero il via alla partita valevole per il campionato di prima categoria, ben diretta dall’arbitro Lorenzo Zaccaro da Catanzaro. Un campo messo a nuovo, frutto dell’impegno del già assessore allo sport, Ferdinando Alfì che unitamente a tutta la Giunta hanno già avviato l’iter per la realizzazione del secondo campo in erba. Al termine della gara, conclusasi con il rotondo punteggio di 3 a 0, soddisfatta la presidenza presente con Michele Rajani, Francesco Librandi e Quintino Ferrara, oltre al direttore sportivo Tonino Maietta e tutto lo staf. Un rotondo risultato che però, come ci ha dichiarato mister Giuseppe Ceravolo, che ha diretto la squadra dalla tribuna a causa di una squalifica rimediata in precedenza, deve trovare maturazione nell’atteggiamento propositivo durante tutta la gara che messasi subito in discesa dopo il 2 a 0 realizzati nei primi minuti, ha fatto registrare un calo di concentrazione che se pur non ha mai messo in discussione il risultato, ha denunciato dei cali che si sono dissolti soltanto verso la fine con la realizzazione del terzo gol.

Queste le formazioni:

Cirò Marina: Emanuele Garrubba, Salvatore Lamberti, Alessandro De Leo, Guido Leto Russo, Giuseppe Affatato, Andrea Cataldi, Cristian De Leo, Santino Russo, Insa Manè, Francesco Caputo. Subentrati nel secondo tempo: Leonardo Giacco, Andrea Parisi, Cataldo Franco, Cataldo Pirito, Domenico Morise.







ADVERTISEMENT

Casabona PLS: Cristian Corigliano, Filippo Luca Vaccaro, Giovanni Melfi, Giorgio Rocca, Stefano Grano, Giuseppe Mele, Giovanni Russo, Giuseppe Parrotta, Manuele Gallo, Salvatore Bonanno, Antonio Vono.

Marcatori: Manè – autorete – Lamberti.