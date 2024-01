Il 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, il Lions Club Cirò Krimisa promuove ogni anno l’opera di sensibilizzazione dettata dal Codice Etico Lionistico, per favorire nelle nuove generazioni il rispetto delle minoranze, della democrazia, del pluralismo con l’intento di scongiurare nuove e insidiose ”indifferenze”, organizzando varie attività per ricordare le vittime della Shoah.

Nella bellissima cornice del Teatro Filottete di Cirò, in collaborazione con l’Istituto di Alta Formazione Musicale “Vivaldi”, i Lions e il presidente Antonio Aloisio, hanno portato a termine il Concorso “Shoah: per non dimenticare”, indetto per le terze classi delle scuole secondarie di primo grado Casopero e Don Bosco di Cirò Marina e L. Lilio di Cirò.

Il Concorso, seguito da un’apposita commissione che ha analizzato gli elaborati delle scuole partecipanti, composta da Mariolina De Franco, coordinatrice New Voices, e da Orsola Siciliani e Mario Patanisi, con la collaborazione di Mariangela Ferrari, nuova socia del club e di Filomena Zungri, presidente della Zona VI, ha avuto un grande riscontro da parte degli alunni che hanno partecipato numerosissimi, ed ha visto vincitrici ex equo le alunne Ludovica Arcuri e Rita Fatima Marincola, della scuola Don Bosco dell’Istituto Comprensivo Filottete di Cirò Marina, le quali hanno ricevuto dal Lions Club Cirò Krimisa, come premio, una borsa di studio di cento euro ciascuna.







I Lions hanno rivolto un caloroso ringraziamento alle dirigenti scolastiche Graziella Spinali e Maria Rosaria Longo, sempre pronte ad aprire le porte delle loro scuole alle iniziative Lions, ed alle docenti vicarie Carmela Fazio e Rosa Anania per la loro collaborazione e accoglienza. Una grande disponibilità ed una fattiva partecipazione hanno mostrato le docenti incaricate di divulgare il tema presso gli alunni partecipanti che si sono cimentati nella composizione di elaborati di vario genere, dalle poesie ai componimenti in prosa ed a lavori grafico-pittorici.

La splendida serata si è conclusa in un’atmosfera fiabesca, con uno spettacolo di grande successo: “Novecento”, di Alessandro Baricco, portato in scena magistralmente dal grande artista Victor Carlo Vitale.