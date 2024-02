La Giornata della Memoria è un appuntamento importante nella Programmazione annuale delle proposte di lettura , delle attività laboratoriali e degli eventi , dell’Associazione Equilibri, perchè siamo fermamente convinti che non basta ricordare, ma è necessario promuovere anticorpi valoriali potenti per la difesa dei diritti umani e sviluppare sentimenti di empatia affinchè ciò che accaduto non si ripeta. Una Giornata, un convegno, la visione di un film o di un video, lo stesso studio della storia ,non bastano a raggiungere quanto detto in premessa, possono affiancare e potenziare un percorso ricco di tante letture che raccontano la vita delle persone che hanno subito l’Olocausto. La letteratura ci viene in aiuto con i tantissimi libri, scritti dai testimoni e da scrittori attenti, che consentono al lettore di rivivere le emozioni, le sofferenze, le ansie, le solitudini, l’abbandono, l’incredulità, la perdita degli affetti più cari, l’indifferenza, la crudeltà dei carnefici , il capovolgimento della vita, e tanto altro, e sviluppare quegli anticorpi valoriali contro la guerra e la violenza. La Memoria non si sostiene con una piccola ricerca su internet o con la lettura di una pagina dedicata, ma ha bisogno di essere nutrita e sostenuta con tante attività laboratoriali , dalla lettura individuale e condivisa, dalle rappresentazioni artistiche e musicali, dalla costruzione di video e coreografie, dalla condivisione di quanto fatto in un evento catalizzatore e coinvolgente la più ampia società in cui i bambini, i ragazzi, giovani siano protagonisti.

Quest’anno gli eventi pubblici , organizzati come traguardo di un percorso di letture e di approfondimento sono stati i seguenti con gli studenti protagonisti delle attività :

La Giornata della Memoria , il 26 gennaio ,presso la Biblioteca comunale di Petilia Policastro, con gli alunni delle classi quarte dell’IC Dante Alighieri ;

L’incontro con Patrizia Varano , Autrice del libro Quando la Prof è in vacanza, classi seconde, Scuola Media Via Saffo , IC Alcmeone, 30 gennaio;

La Mostra Le farfalle con la stella gialla, presso la Scuola dell’infanzia, centrale, dell’IC Alcmeone, 30 gennaio ;

Giornata della Memoria, Aula Magna, IC Casopero, Cirò Marina, 30 gennaio;

Laboratori in rete, con la partecipazione di classi della Primaria e della Media dell’IC Alcmeone, e classi dell’ITE Lucifero, presso l’Aula Magna dell’ITE, 31 gennaio.

Tantissime le scuole che hanno organizzato , percorsi laboratoriali solo nelle proprie classi, condividendo i materiali con le scuole dell’Associazione Equilibri. Tantissimi e interessanti i lavori inviati dalle scuole dell’infanzia , in particolare

dal plesso centrale dell’IC Rosmini,

dal plesso Casabona dell’IC Rocca di Neto,

dal plesso Collodi dell’IC Alighieri di Petilia Policastro,

dal Plesso Codignola dell’IC , Alfieri. Hanno inviato materiali anche le scuole primarie:

dall’IC Novoli di Novara;

dall’IC Casopero;

dall’IC Alcmeone;

dall’IC D.Alighieri di Petilia Policastro.

La Giornata della Memoria, organizzata nella Biblioteca comunale di Petilia Policastro, ha unito intorno a questo dramma storico tutta la comunità, rappresentata dal Sindaco Simone Saporito , dall’Assessore alle politiche sociali Carmelina Comberiati, dal Capitano dei Carabinieri Ludovico Paterni e dal Maresciallo Lucia Martini , dall’ex DS Maria Ierardi, da ex docenti, dai genitori degli alunni. Ciascuna classe , con coreografie suggestive ed simboliche, ha presentato un aspetto della Shoah. La quarta del plesso Foresta con essenzialità ha ricostruito la storia della Shoah, dalle leggi razziali, alla confisca dei beni, alla deportazione, al significato di Shoah e di Olocausto, alla Giornata della Memoria. I bambini hanno emozionato il pubblico con la lettura di alcune poesie.

La pluriclasse del plesso Micarelli di Paternise ha ricostruito la giornata di una bambina ebrea , Lia Levi, nascosta in un Convento, insieme ai suoi genitori. La giornata era scandita dalle varie attività, aiutare nella preparazione dei pasti, prendere l’acqua dal parco, apparecchiare, partecipare alle preghiere. Per Lia la partecipazione alle lodi delle suore era il momento più bello della giornata.

Ogni alunno ha declamato una poesia e tutti insieme la poesia Il nostro impegno per il mondo. E mentre intonano Bambini nel vento di Francesco Guccini , fanno volare in aria dei palloncini colorati , che simbolicamente rappresentano la pace. L’ emozione suscitata è palpabile nel pubblico.



Molto suggestiva la scena che compare quando la classe si allontana, uno sgabello e una siepe con un filo spinato. Due scarpette rosse vengono posate sullo sgabello e nel silenzio, inizia la declamazione di Un paio di scarpette rosse di Joice Lussu , dai bambini della 4 C del plesso Mons. Sisca. Le immagini commoventi , drammatiche e crude della poesia fanno dilagare nel pubblico l’emozione.

Da brivido, anche, la presentazione del libro Il bambino con il pigiama a righe con i due bambini che si fronteggiano e parlano davanti e dietro la siepe che li divide, superata dall’amicizia e dalla naturalezza dei bambini liberi da stereotipi.

I bambini della quarta A, del plesso Sisca, hanno cercato di immaginare cosa hanno vissuto i loro coetanei nei campi di concentramento, di immaginare la vita nel campo e comprendere le emozioni che i bambini provavano. Comprendono e spiegano il concetto di persona e fanno riferimento alla nostra Costituzione e s’impegnano a battersi per la democrazia, la pace, il rispetto di tutti i popoli.

I bambini, della 4B, vestiti di nero con la stella gialla sul petto, s’immergono in una suggestiva coreografia contro la guerra che produce solo morte e dolore e distruzione, aprendosi alla speranza e alla pace per tutti i popoli della terra, lanciando in aria la maglietta nera e indossandone una coloratissima.

Molto significativi i messaggi finali del Sindaco Avv. Saporito,della dirigente scol. Antonella Parisi, della Presidente dell’Ass. Equilibri Eugenia Garritani e dell’ex Dirigente Maria Ierardi, sulla necessità di ricordare per evitare tragedie e morti.

Il 30 gennaio, le classi seconde , coordinate dalla Prof.ssa Maria Stella Sisia, incontrano la scrittrice Patrizia Varano, autrice insieme alla sorella , del romanzo Quando la prof è in vacanza. L’incontro si svolge in maniera informale e i ragazzi presentano tutti i lavori di riflessione sul libro che hanno letto nel mese di gennaio. E’ bello vedere tutti con in mano la copia del libro e cercare le frasi o i brani che vogliono presentare o commentare. Tantissimi i cartelloni preparati e presentati all’Autrice, che ha apprezzato e seguito con curiosità ed emozione i ragazzi. Il libro si è prestato a tanti piani di lettura, geografico, storico, artistico, e tra questi anche il richiamo alla Shoah e ai campi di sterminio , alla vita di Hanna Frank, tramite la ricerca delle sue origini di una della protagoniste del racconto. Dal passato emerge uno spaccato sul nazismo e sulle implicazioni che questo ha avuto sulla vita di milioni di persone.

Sempre il 30 gennaio, è stata inaugurata , presso la Scuola dell’infanzia, plesso centrale, dell’IC Alcmeone, la Mostra Le farfalle con la stella gialla, in cui sono stati esposti i pannelli , elaborati dai bambini, che raccontano la storia della Shoah in maniera poetica e struggente, dimostrando che argomenti difficili, emotivamente forti, possono essere affrontati con delicatezza fin dai primi anni di vita. I lavori esposti nella Mostra sono il risultato di una serie di laboratori di narrazione , di drammatizzazione , di arte e immagine e musica, con l’obiettivo di far comprendere ai bambini i concetto di uguaglianza e di diversità e dell’ingiustizia della violenza.







Anche il 30 gennaio , nell’Aula Magna dell’IC Casopero, si sono riuniti gli alunni della scuola media dell’Istituto , che con video , riflessioni, letture , musica, hanno ricordato la Shoah.

La manifestazione ha avuto inizio con la proiezione di un video contente delle scene dei film: La vita e bella e Il bambino con il pigiama a righe, realizzato dall’alunno Niccolò Fiore della classe 2E. Al termine della proiezione si è esibita l’orchestra della scuola con il brano La vita è bella di N. Piovani, di seguito i saluti della Dirigente scolastica Prof.ssa Graziella Spinali.

Si sono susseguite delle letture: poesie e cartelloni con frasi sulla shoah sia in italiano che in lingua francese e spagnola da parte delle classi 1D, 2D, 3D, 1A, 1B e 1C. Si sono poi esibiti l’orchestra e il coro della scuola con il brano Gam Gam di E. Botbol. Di seguito è stato proiettato un video sugli effetti dello Zyklon B (acido prussico) realizzato dalla classe 2E, al termine della visone la classe 3A ha letto un racconto rimato, scritto dagli stessi, dal titolo “Il soldatino e le stelle”, la classe ha poi letto anche una poesia in lingua inglese di P. Friedmann: The Butterfly. Gli alunni della classe 3A e 3B hanno esposto un cartellone con frasi in francese tratte dalla poesia Papillon di P. Friedmann. Le classi 2A e 2B hanno letto dei pensieri sulla Shoah inseriti in un lapbook. Si poi sono esibiti i docenti della scuola secondaria di primo grado con il brano Schindler’s List di J. William, trascritto per l’ensamble dal Prof. Antonio Fasano. Hanno fatto seguito il dialogo tra passato e presente a cura degli alunni della classe 2C, la poesia di Garofalo Yasmine della classe 3C, il prodotto digitale sul diario di Anna Frank realizzato dalla classe 2B, il prodotto multimediale creato con Digipad: “Muro della speranza: parole per non dimenticare e per sperare in un futuro migliore per tutti i bambini del mondo” a cura della classe 1B e la lettura delle poesie: LA POESIA DEL NO e LA POESIA DEI DIRITTI scritte dagli alunni della classe 1B.

La manifestazione si è conclusa con l’esibizione del coro della scuola che ha cantato il brano I ragazzi dell’olivo dei Nomadi, ed i saluti della Dirigente scolastica Prof.ssa Graziella Spinali.

Il 31 gennaio, nell’Aula Magna, dell’ITE Lucifero, laboratorio in verticale rete, per ricordare la Giornata della Memoria con i riferimenti alla cruda e preoccupante attualità che stiamo vivendo. Per raccontare la Giornata ,ci affidiamo all’articolo, pubblicato dalla Prof. Caterina Via sulla pagina ufficiale della scuola.

“ La Giornata auspicata dal DS G.Arcuri ,(…) è iniziata con un messaggio di speranza affidato dalla dirigente dell’ Associazione Equilibri Eugenia Garritani al potere catartico di una poesia scritta per l’ occasione. In essa ringrazia alunni, ma anche dirigenti e docenti sensibili a questa tematica di fronte alla quale non si può far finta di niente, non ci si può girare dall’altra parte, ma bisogna gridare con forza che la guerra non è mai giusta e che un uomo non può essere carnefice di un altro uomo, MAI, in nessuna epoca e per nessuna ragione. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado Alcmeone insieme agli studenti dell’ ITE Lucifero dopo aver affisso insieme cartelloni , esplicativi, hanno percorso le tappe principali della Shoah attraverso il monologo di Shylock The Merchant of Venice: Shylock Monologue (Act 3 Scene 1) Shakespeare, nonché la drammatizzazione di libri quali “Una bambina e basta!”, “Destinatario sconosciuto”, “Quando la prof va in vacanza” e “Scolpitelo nel vostro cuore”, letture di poesie anche in lingua inglese.

Volgendo poi lo sguardo alla storia dei nostri giorni, sono stati proiettati video su genocidi perpetrati ancora in molte parti del mondo, insieme alla storie dei Giusti fra le Nazioni e del grande Gino Bartali che ci lascia ben sperare in un’ umanità che sa tendere la mano per soccorrere il più debole. Questi sono gli eroi di cui i nostri studenti hanno bisogno, in un presente come il nostro in cui, per dirlo con la Garritani “Il male si nasconde nella quotidianità dei comportamenti umani” e le guerre continuano a perseguitare e a giustiziare intere popolazioni. “

Di seguito il testo della poesia , scritta da Eugenia Garritani per l’occasione , letta durante gli eventi e donata alle classi partecipanti .

Belli giovani

Eugenia Garritani

In questo luogo del mondo1

in questo momento del giorno

ringraziare desidero2

di ritrovarmi

tra queste giovani menti proiettate al ricordo e alla pace immerse nel tempo degli orrori per ricordare la Shoah

la malvagità dell’uomo guardarla senza paura

scoprirla nella banalità del male che si nasconde nella quotidianità dei comportamenti umani.

Ringraziare desidero

per questi giovani cuori aperti al bene

alle emozioni

al riconoscimento dell’altro come sé

senza rancore senza odio.

Ringraziare desidero

per questi occhi limpidi per queste mani pulite che costruiranno

un mondo più giusto

dove gli abbracci e i sorrisi sostituiranno

le armi

i soprusi

le prepotenze

e il bene e l’amore non avranno ostacoli.

Ringraziare desidero per la Scuola

che promuove umanità saper essere

per i Docenti sapienti e

per i Dirigenti lungimiranti per i libri

amici silenziosi e pazienti per la Scrittura

Per il Giorno della memoria 2024 Verso di Mariangela Gualtieri

che conserva fatti e pensieri per la lettura

che allarga i nostri orizzonti per la Parola

che esprime amore e gentilezza

Per tutto questo e per tutti noi qui

Ringraziare desidero