Cari cittadini ed ospiti di Cirò Marina,

dopo aver sentito la Protezione Civile Regionale, che ci conunica una perturbazione in movimento, che non esclude pioggia tra qualche ora sul nostro territorio, prudenzialmente, si è deciso di rinviare l’evento previsto per oggi a domenica prossima.

Una scelta non facile ma necessaria, guidata dalla volontà di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e di evitare qualsiasi potenziale situazione di pericolo o disagio.

Tuttavia, siamo lieti di confermare che gli eventi previsti per martedì 13 febbraio p.v. si svolgeranno come pianificato, ma con un piccolo cambiamento di orario per favorire una partecipazione più ampia: la sfilata inizierà alle 15.00 anziché alle 16.00.







Siamo consapevoli che questo cambiamento possa causare inconveniente, ma confidiamo nella vostra comprensione e supporto, consci che la decisione è mossa dal desiderio di assicurare la sicurezza ed il divertimento di tutti.

Invitiamo quindi la nostra comunità e tutti gli ospiti a non perdere gli eventi previsti per martedì 13 febbraio alle ore 15.00, che promettono di essere un momento di festa, gioia e condivisione, ed a unirsi a noi domenica prossima.

Vi ringraziamo per la Vostra comprensione e collaborazione.