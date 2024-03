AAA Affidatari Cercasi, con questo slogan, valido anche ai fini dell’ottenimento di 3 crediti CROAS Calabria (2 formativi e 1 deontologico), l’Ambito Territoriale di Cirò Marina, la cooperativa sociale Orizzonti Nuovi e il Centro Studi Affido Progetto Famiglia, hanno presentato ieri, in un salone del consiglio Comunale affollato, l’avvio di un progetto di rilancio dell’affidamento e della solidarietà familiare. Questo, come è stato detto “.. per rispondere al sempre più crescente disagio relazionale di bambini e ragazzi e la diffusa fragilità dei loro genitori che rendono necessaria la tessitura di una rinnovata alleanza con le componenti istituzionali e civili del territorio, per promuovere e garantire la presenza di “legami” integrativi con adulti positivi ogni qualvolta i minorenni ne hanno bisogno.” L’ evento, di carattere informativo divulgativo ma soprattutto rivolto a sensibilizzare l’intera comunità locale, ha fortemente insistito sul sentimento del donare con il cuore il proprio sè, la propria esperienza, il proprio tempo, verso la comunità dei minori più fragili, verso una generale attivazione di tutte le risorse relazionali del territorio affinché sia garantito il diritto a crescere in famiglia e ad avere intorno a sé una adeguata presenza di adulti su cui poter contare. “Un sogno ambizioso, come ha detto nella sua introduzione, Maria Natalina Ferrari, responsabile dell’ATS di Cirò Marina, che spera di vedere concretizzarsi con la creazione di un centro affido nella nostra città. Un precesso che, come dicevamo, in primis vedrà i tre attori che hanno promosso l’evento, impegnati ciascuno con le proprie competenze e capacità, spendersi per il raggiungimento di tale obiettivo che, gioco forza, passa anche attraverso la ratifica delle nuove linee di indirizzo nazionali sull’accoglienza residenziale e quelle sull’affidamento familiare dei minorenni, di recente approvazione in sede di conferenza Stato.Regioni. In apertura del seminario, i saluti istituzionali del consigliere delegato alle politiche sociali del comune di Cirò Marina , Gianni Notaro che ha portato i ringraziamenti suoi personali e i saluti del Sindaco, Sergio Ferrari, impegnato in altri tavoli istituzionali, per l’importante iniziativa, sottolineandone la valenza sociale e umana, seguiti da quelli della Garante per i diritti dell’infanzia del nostro comune, Daniela Falvo che ha sottolineato quanto sia essenziale superare l’attuale disuguaglianza in materia di interventi e servizi di protezione e tutela, quali appunto l’affido familiare e l’accoglienza in comunità residenziale. Quindi l’intervento del Vice presidente dell’ordine degli assistenti sociali di Crotone, Pasquale Colurcio che ha sottolineato nel suo intervento l’impegnativo lavoro degli assistenti sociali che sono il primo anello della catena sociale. A produrre un vivace dibattito fra i relatori e la platea, l’intervento di Don Antonio Mazzone, responsabile dell’associazione “Restituire l’infanzia” che ha “denunciato” i vizi dell’attuale società, “impoveritasi e incapace di guardare all’altro con amore” fornendo al contempo spunti critici di riflessione, frutto della sua lunga esperienza. Il presidente del Lions Club Cirrò Krimisa, Antonio Aloisio, che in primis pediatra, ha parlato delle difficoltà che spesso hanno le famiglie nel volersi fare aiutare. E’ stato quindi presentato il progetto a cura del presidente della cooperativa Orizzonti Nuovi di Crotone, Roberto Taverna, che già da anni collabora con l’ATS di Cirò Marina, che si è detto convinto che solo un’azione congiunta e sinergica da parte di tutti gli attori sociali, civili e istituzionali, si potrà rilanciare questo progetto di affidamento e solidarietà familiare. Sulla prevenzione del disagio minorile ha efficacemente relazionato Marco Giordano, presidente del Centro Studi affido Famiglie di Angri, partner del progetto ma, soprattutto padre di 4 figlie e affidatario con la sua famiglia di altri giovani che ha spiegato sapientemente le difficoltà, l’approccio, l’amore che necessita e che si riceve da un’esperienza simile. Un intervento suffragato dall’assistente sociale, coordinatrice del Centro Studi affido famiglia, Marilena Di Lollo, che ha dato indicazioni su quali azioni di sensibilizzazione mettere in campo per coinvolgere nuove famiglie affidatarie. Concludendo la responsabile dell’ATS di Cirò Marina, Maria Natalina Ferrari, ha affermato che a breve saranno redatte le linee guida, l’albo delle famiglie affidatarie e, infine, si spera un centro affidi per minori, come strumento mirato a tutelare il minore, che ha una durata stabilita e che può terminare o in un rientro nella famiglia di origine o nella dichiarazione dello stato di adottabilità, quando i genitori non sono più in grado di adempiere la funzione genitoriale. Le circostanze di fatto che privano il minore di un ambiente familiare idoneo, possono riguardare la persona del genitore (gravi carenze comportamentali, malattie, ecc..) oppure uno stato di indigenza economica. In tal caso i minori possono essere affidati ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, a una persona singola, o a una comunità di tipo familiare, al fine di assicurare loro il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Ma, come è stato unanimamente affermato, necessità soprattutto un gesto d’amore da parte di chi può.







