Si è svolta venerdì 8 marzo 2024 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Filolao” la giornata internazionale della donna. Una giornata dedicata allo sport e all’emancipazione femminile organizzata da Fondazione Odyssea all’interno della XXII edizione del Festival dell’Aurora Ri(e)voluzione in collaborazione con il Coni Provinciale di Crotone .

All’incontro, moderato dalla professoressa Francesca Pellegrino, delegata Coni, svoltosi alla presenza di tanti ragazze e di tanti ragazzi in una clima di entusiasmo e di allegria hanno partecipato il prefetto di Crotone, la dottoressa Ferraro , che nel suo intervento appassionato ha ricordato la forza e la determinazione delle donne nel raggiungere i loro obiettivi e i loro sogni, e il maestro Gerardo Sacco, che nel suo intervento ha ripercorso nel tempo , con forte commozione, l’importanza e il ruolo fondamentale svolto dalla madre e dalla moglie e dalla figlia nell’arco della sua vita che gli hanno permesso di diventare un maestro orafo , un artigiano delle lavorazioni orafe, e non solo , riconosciuto in tutto il mondo.

Sono stati presenti anche il presidente dell’ordine degli avvocati Marano, una delegazione della Commissione di parità del comune di Crotone e una folta delegazione del Coni Provinciale .

Le premiate , Elettra Cammariere, Clara Nino , Rosaria Pettinato e Margherita Pittella , tutte donne legate dalla comune passione per lo sport, e da una grande voglia di riscatto, hanno avuto come riconoscimento del loro impegno e del loro lavoro una medaglia del maestro Gerardo Sacco . Opera originale e numerata raffigurante un giglio marino. Un fiore di elegante sobrietà , più forte delle intemperie e delle asperità in cui si trova a nascere e a crescere, che molto bene rappresenta e raffigura la forza e il coraggio e la naturale eleganza delle donne. Di tutte le donne.